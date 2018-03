Les marchés en légère hausse dans une séance au ralenti

Wall Street a terminé en hausse mercredi, les volumes échangés ayant dans le même temps atteint des plus bas annuels en raison des fêtes: le Dow Jones a gagné 0,1% et le Nasdaq 0,04%.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street, a pris 28,09 points à 24 774,30 points.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 3,09 points à 6939,34 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,08%, ou 2,12 points, à 2682,62 points.

«La journée a été très calme sur les marchés», a réagi Jack Ablin de BMO Private Bank, ajoutant que «les volumes observés sur le Dow Jones (mercredi) ont été les plus faibles de l'année après la journée qui a suivi Thanksgiving».

Mardi, les échanges avaient déjà été de «50% inférieurs à leur moyenne sur les 30 derniers jours» sur le S&P 500, selon Wells Fargo.

Peu d'acteurs de marché sont présents, cette semaine suivant le week-end prolongé de Noël et précédant le réveillon du Nouvel An.

«Les investisseurs présents en ce moment sont principalement ceux qui effectuent des arbitrages sur leurs portefeuilles avant la fin de l'année», a estimé M. Ablin.

Wall Street s'est repris mercredi «suite au repli observé la veille», selon Kate Warne d'Edward Jones, les valeurs technologiques reprenant un peu du terrain perdu la veille, à l'image de Facebook (+0,9%) ou Microsoft (+0,4%).

À l'inverse, les valeurs énergétiques ont fortement pesé sur la tendance, l'indice regroupant les entreprises énergétiques au sein du S&P 500 reculant de 0,3% sous l'effet d'une baisse marquée des cours du pétrole.

«Le secteur reste toutefois l'un des plus performants ce mois-ci», a indiqué M. Ablin, la réforme fiscale de Donald Trump promulguée la semaine dernière devant selon lui particulièrement profiter à ce secteur.

Cette réforme prévoit notamment d'abaisser le taux d'imposition sur les entreprises à 21%, d'abaisser la taxation des plus hauts revenus, et de revenir sur l'une des dispositions de l'Obamacare.

Sur le front des valeurs, General Electric a reculé de 0,3% après avoir renforcé sa participation au capital de la société suédoise Arcam à hauteur de 90%.

Boeing a avancé (+0,09%) après avoir annoncé la commande de 4 avions 787-9 Dreamliner par la compagnie Royal Air Maroc, évalués à un prix catalogue de 1,1 milliard US.

Le principal indice à la Bourse de Toronto a atteint un nouveau sommet de clôture, au premier jour de transactions depuis la fin de semaine des Fêtes.

L'indice composé S&P/TSX a gagné 37,86 points, pour clôturer à 16 203,13 points, surpassant le précédent sommet du 21 décembre. L'indice a aussi atteint un sommet sur le parquet dans la journée, à 16 207,52 points.

Le dollar canadien a terminé la journée à 79,11 cents US, en hausse de 0,73 cents US.

Le pétrole brut pour livraison en février à New York était en recul de 33 cents, à 59,64 $ US le baril.

L'or était en hausse de 3,90 $, à 1291,40 $ US l'once, et le cuivre pour livraison en mars est demeuré inchangé, à 3,28 $ US la livre.