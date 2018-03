Une 2e bourse américaine lance des échanges basés sur le bitcoin

Sous le code «BTC», ces produits ont été mis en place une semaine après le lancement par la Bourse concurrente du Chicago Board Options Exchange (Cboe) de produits permettant de spéculer sur la montée comme sur la chute de la mère des crypto-monnaies.

À la clôture de la première journée de cotation lundi, le contrat du CME pour livraison en janvier a terminé à 19 100 dollars, 1088 contrats ayant été échangés, un contrat correspondant à cinq bitcoin.

Sur le Cboe, le contrat pour livraison pour janvier a terminé à 19 055 dollars, 3864 contrats ayant été échangés, un contrat correspondant à un bitcoin.

Le cours de la monnaie virtuelle a connu une nouvelle flambée depuis dimanche, jour du lancement des contrats à terme par le CME, bondissant de 17 634 dollars vendredi à un record de 19 511,18 dollars lundi, selon des données compilées par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Le bitcoin évoluait à 18 679,26 dollars lundi vers 22H30 GMT, se rapprochant progressivement du seuil des 20 000 dollars.

Depuis l'annonce, le 1er décembre, du lancement de contrats à terme par CME Group, précédant l'annonce du Cboe, le cours du bitcoin a pratiquement été multiplié par deux, passant de 10 899,25 dollars à près de 20 000 dollars.

À son lancement, en février 2009, un bitcoin ne coûtait que quelques cents. Au début de l'année 2017, il émargeait aux environs de 1000 dollars. Malgré des soubresauts internes ou les restrictions exigées par la Chine, son envolée s'est accélérée depuis mai alors que la technologie sur laquelle il repose, la chaîne de blocs («blockchain»), intéresse de plus en plus les secteurs marchands et financiers.