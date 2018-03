Wall Street portée par les technos et l'Énergie

La Bourse de New York, portée par les valeurs énergétiques et technologiques, a emmené lundi le Dow Jones (+0,2%) et le S&P 500 (+0,3%) à des records, le Nasdaq prenant quant à lui 0,5%.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 56,87 points à 24 385,51 points.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 35 points à 6875,08 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,3%, ou 8,49 points, à 2659,99 points.

«Les valeurs énergétiques et technologiques ont tiré leur épingle du jeu» dans un «environnement économique très favorable», a commenté Peter Cardillo de First Standard Financial.

Le secteur de l'énergie a profité d'une troisième séance de suite de progression du prix du pétrole américain (+2,00 $US depuis mercredi dernier), des valeurs telles que ExxonMobil (+0,5%) et Halliburton (+2,7%) avançant.

Le secteur technologique a également accéléré, porté notamment par l'annonce de l'acquisition de l'application de reconnaissance musicale Shazam par Apple (+1,95%).

Au sein du S&P 500, les valeurs regroupées dans ces deux secteurs ont pris respectivement 0,7% et 0,8%.

Plus généralement, «les investisseurs restent positifs avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed), grâce notamment à de bons indicateurs macroéconomiques», a ajouté M. Cardillo, après la publication vendredi de chiffres de l'emploi positifs pour le mois de novembre.

Bien que trois réunions de banques centrales sont attendues cette semaine, la Fed monopolisera l'attention avec la probable annonce d'une troisième hausse de taux d'intérêt cette année.

«La quasi-totalité des investisseurs misent sur une hausse de taux à cette occasion», a commenté William Lynch de Hinsdale Associates, les analystes de Wells Fargo qualifiant une potentielle troisième hausse cette année de «largement anticipée».

Cela porterait les taux dans une fourchette de 1,25% à 1,5%, ce qui reste modéré.

Plus que les taux, l'attention sera surtout portée sur la conférence de presse de la présidente, Janet Yellen, et les perspectives de hausse de taux pour 2018.

«Lorsque l'on observe l'inflation très modérée et la progression lente des salaires aux États-Unis, on peut s'interroger sur la faisabilité des trois hausses prévues l'an prochain par la Fed», a jugé M. Lynch, des hausses trop brutales dans une économie fragile risquant d'étouffer la croissance.

Le Chicago board options exchange (Cboe), une des deux plateformes boursières américaines de contrats à terme, a avancé (+0,86%), après avoir lancé en fanfare la veille les premiers échanges boursiers basés sur le bitcoin.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 7,44 points pour clôturer à 16 103,51 points. Les gains du secteur des matériaux ayant surpassé les pertes de celui de la finance.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,80 cents US, en hausse de 0,04 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 63 cents US à 57,99 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a cédé 1,50 $ US à 1246,90 $ US l'once. Le prix du cuivre a progressé de 3 cents US à 3,01 $ US la livre.