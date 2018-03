Wall Street termine en s'interrogeant sur la réforme fiscale

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, les investisseurs s'interrogeant sur les effets de la réforme fiscale à l'approche de sa finalisation: le Dow Jones a gagné 0,24% tandis que le Nasdaq a cédé 1,05%.

Agence France-Presse New York

Selon des résultats définitifs, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, s'est apprécié de 58,46 points à 24 290,05 points, terminant à un nouveau record.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 72,22 points à 6775,37 points.

L'indice élargi S&P 500 a baissé de 0,11%, ou 2,78 points, à 2639,44 points.

La place new-yorkaise avait débuté la séance sur une note beaucoup plus positive, saluant l'adoption de justesse par le Sénat, dans la nuit de vendredi à samedi, de sa version de la réforme fiscale. Cette dernière doit maintenant être harmonisée avec le texte adopté mi-novembre par la Chambre des Représentants.

Il est notamment prévu une baisse du taux officiel d'imposition des sociétés de 35% actuellement à 20%, ainsi que des mesures en faveur des petites entreprises et du rapatriement par les multinationales de leurs bénéfices détenus à l'étranger.

«Jusqu'à présent, pour un gérant de fonds, miser sur les effets d'une réforme fiscale était trop aléatoire», a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Maintenant qu'un consensus semble à portée de main, «on peut vraiment commencer à faire des plans sur 2018 entreprise par entreprise», a-t-il remarqué en soulignant que le taux d'imposition effectif variait beaucoup d'une société à l'autre.

Ce réajustement de portefeuille «n'est pas qu'une histoire de secteur, dans la tech par exemple le site Salesforce est taxé à 43% alors que Micron est taxé à 3%», a relevé M. Volokhine.

«On assiste plutôt à une vente des grands vainqueurs de l'année» comme le réseau social Facebook (-2,07% à 171,47 dollars) ou l'émetteur de cartes de crédit Visa (-2,98% à 107,43 dollars), a-t-il estimé.

Opération à 69 milliards

Pour Art Hogan de Wunderlich Securities toutefois, certains secteurs comme l'industrie ou les banques vont clairement plus bénéficier de la réforme fiscale.

Les valeurs financières en particulier «vont profiter du taux plus bas d'imposition, du regain d'investissements des entreprises en général et des mouvements de capitaux», a-t-il souligné.

Résultat: Bank of America a grimpé de 3,42% à 29,06 dollars, Wells Fargo de 2,12% à 57,39 dollars, et JPMorgan Chase de 2,06% à 106,95 dollars.

Les sociétés du secteur de la technologie sont à ses yeux un peu moins à la fête car leur taux d'imposition effectif est déjà en moyenne plutôt bas.

De plus, a souligné M. Volokhine, même si le texte prévoit en l'état de faciliter le rapatriement des fonds, les multinationales ne vont pas autant bénéficier que les autres des réductions d'impôts.

La séance a été aussi marquée lundi par la confirmation du rachat par l'entreprise CVS Health (-4,57% à 71,69 dollars), spécialisée dans la distribution de médicaments, de l'assureur-santé Aetna (-1,44% à 178,70 dollars) pour environ 69 milliards de dollars.

Apple a cédé 0,73% à 169,80 dollars alors que le gouvernement irlandais a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec la marque à la pomme afin de commencer à collecter début 2018 les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par Bruxelles.

Le géant des médias et du divertissement Disney est monté de 4,72% à 110,22 dollars. Le groupe a, selon le Wall Street Journal, renoué des discussions avec 21st Century Fox (Murdoch) à propos du rachat de plusieurs de ses actifs.

Le groupe de semi-conducteurs Qualcomm a perdu 1,42% à 64,66 dollars alors que son concurrent Broadcom (-2,93% à 263,61 dollars), qui a lancé une offre publique d'achat hostile sur l'entreprise, a présenté lundi onze candidats au conseil d'administration de Qualcomm pour tenter d'en prendre le contrôle.

Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait vers 21H30 GMT à 2,367%, contre 2,362% vendredi et celui des bons à 30 ans à 2,764%, contre 2,762% vendredi

La valeur moyenne du dollar canadien était lundi 78,77 cents US, en hausse de 0,21 cent. Le dollar américain valait ainsi 1,2695 $ CAN, en baisse de 0,34 cent.

La livre sterling était à 1,7115 $ CAN, en baisse de 0,51 cent, et à 1,3482 $ US, en baisse de 0,04 cent.

L'euro était à 1,5042 $ CAN, en baisse de 0,92 cent.

Ces valeurs ont été fournies par la Banque du Canada.

- Avec La Presse canadienne