L'action d'Enbridge grimpe après l'annonce d'un plan stratégique

Le titre prenait, en après-midi, 2,75 $, soit 6 %, pour se négocier à 48,50 $ à la Bourse de Toronto.

Dans une mise à jour stratégique dévoilée mercredi, après la fermeture des marchés, la société de Calgary a dit avoir identifié pour 10 milliards $ d'actifs qualifiés de «non essentiels».

Enbridge a aussi annoncé mercredi un placement privé de 1,5 milliard $ en actions ordinaires et l'émission de 4 milliards $ en titres hybrides supplémentaires d'ici la fin de 2018.

Ce plan stratégique fait suite à la prise de contrôle de l'Américaine Spectra Energy, plus tôt cette année.

«Les actifs de Spectra Energy étant maintenant intégrés, nous mettrons l'accent sur ce que nous faisons de mieux et sur la proposition de valeur qui a bien servi nos actionnaires au fil des ans», a affirmé le président et chef de la direction, Al Monaco, dans un communiqué.

«Nous rationaliserons la composition de l'actif vers un modèle commercial composé exclusivement de pipelines réglementés et de services publics, mettant l'accent sur une croissance solide et de faibles risques dans nos trois entreprises essentielles: les pipelines de liquides et terminaux, le transport et le stockage de gaz naturel ainsi que les services publics de distribution de gaz.»

Enbridge a en outre indiqué qu'il verserait, le 1er mars, un dividende trimestriel de 67,1 cents par action ordinaire. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport aux dividendes trimestriels de 2017.

La société a dit s'attendre à être en mesure de faire croître son dividende de 10 % chaque année jusqu'en 2020.

Enbridge détient un réseau étendu de pipelines de gaz naturel et de pétrole qui livre environ 65 % des exportations de pétrole brut canadien aux États-Unis.