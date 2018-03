Les marchés encouragés par le futur patron de Fed

Wall Street a terminé en hausse mardi, le marché applaudissant des propos du président désigné de la banque centrale américaine Jerome Powell et des avancées sur la réforme fiscale: Dow Jones (+1,09%), Nasdaq (+0,49%) et S&P 500 (+0,98%) ont clôturé à des records.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'est apprécié de 255,93 points à 23 836,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 33,84 points à 6912,36 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 25,62 points à 2627,04 points.

Lors d'une audition devant une commission du Sénat, le président désigné de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a évoqué une «normalisation» des taux d'intérêt, et assuré que la banque centrale était prête à «ajuster» les contraintes, notamment dans la régulation des petits établissements bancaires.

«Jerome Powell est un choix rassurant, il n'est pas susceptible d'augmenter les taux de manière complètement désordonnée, contrairement à d'autres anciens candidats au poste», a indiqué Chris Low de FTN Financial.

Poussé à s'exprimer sur la régulation financière, l'ancien banquier a affirmé qu'il était «non souhaitable d'imposer des coûts non nécessaires aux banques, ce qui a fortement plu aux marchés», a ajouté M. Low.

L'indice regroupant les valeurs financières au sein du S&P 500 a pris 2,58%, de loin la plus forte progression de l'indice élargi, Goldman Sachs (+1,8%), JPMorgan (+3,5%) ou Bank of America (+4%) en profitant largement.

Les investisseurs étaient également soulagés par l'adoption mardi du projet de réforme fiscale par la commission du budget au Sénat, première étape avant un vote par la totalité de la chambre attendu cette semaine.

Plusieurs élus frondeurs républicains menaçant plus tôt de faire échouer le paquet fiscal au Sénat ont par ailleurs adouci leur ton mardi, ouvrant la voie à une adoption du projet en séance plénière.

La bonne santé du secteur de la grande distribution rendait également Wall Street optimiste, les ventes en ligne sur les sites américains ayant totalisé 6,59 milliards US à l'occasion du Cyber Monday, en hausse de 16,8% sur un an, selon la société Adobe Analytics. Depuis mercredi, ces ventes s'inscrivent en progression de plus de 10% sur un an.

Les grands noms de la distribution en bénéficiaient largement, à l'instar de Macy's (+4,5%), J.C. Penney (+4,5%) et Best Buy (+1,8%).

Le secteur de la finance a pesé sur la Bourse de Toronto, l'action de la Banque Scotia ayant notamment reculé après que le prêteur eut annoncé son intention de racheter une banque au Chili.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a reculé de 12,48 points pour clôturer à 16 029,64 points. Le titre de la Scotia a perdu 1,75 $, soit 2,1%, à 81,73 $.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,08 cents US, en baisse de 0,44 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 12 cents US à 57,99 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a pris 50 cents US à 1294,90 $ US l'once. Le prix du cuivre a plongé de 6 cents US à 3,10 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne