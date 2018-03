Le doute s'installe à Wall Street

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, lestée par le recul des cours du pétrole et les incertitudes toujours fortes autour de la réforme fiscale: le Dow Jones a perdu 0,6% et le Nasdaq 0,5%.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 138,19 points à 23 271,28 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 31,66 points, à 6706,21 points.

L'indice élargi S&P 500 a régressé de 0,6% ou 14,25 points à 2564,62 points.

La baisse des indices américains «est largement liée à la faiblesse des matières premières, pétrole en tête», a expliqué Karl Haeling chez LBBW.

Le département américain de l'Énergie a fait état dans un rapport hebdomadaire d'une hausse-surprise des stocks de pétrole et d'une production américaine à des niveaux records, faisant baisser le prix du baril de brut.

L'indice regroupant les entreprises du secteur de l'énergie au sein du S&P 500 a perdu 1,17%. Il a perdu 4,17% depuis vendredi, le pétrole coté à New York ayant chuté de 3,44% dans le même temps.

Les débats autour de la future réforme fiscale continuaient également de peser sur la confiance des investisseurs.

Mardi, les sénateurs américains ont affiché leur volonté de supprimer une disposition de la loi Obamacare sur la santé, dans le but d'économiser environ 338 milliards US.

Il n'est toutefois pas évident que cette ambition soit suivie par toute la majorité républicaine, d'autant que les sénateurs ont déjà échoué il y a quelques mois à démanteler cette loi emblématique des années Obama.

«Plus que le calendrier d'adoption de la réforme fiscale, c'est le risque de blocage et les divergences finales entre les deux chambres (du Congrès), une fois qu'on les connaîtra, qui inquiètent le plus», estime Gregori Volokhine, chez Meeschaert Financial Services.

La chambre des Représentants doit adopter son texte d'ici à la fin de la semaine.

Par ailleurs, «en complément de la réforme fiscale, le vote du budget et la négociation autour du plafond de la dette seront rapidement à l'ordre du jour, des éléments aussi importants que la réforme fiscale, où les républicains auront besoin du soutien des démocrates», a ajouté M. Volokhine.

Le risque est grand que ces différents événements «distraient les républicains», avance pour sa part Karl Haeling.

Parmi les valeurs du jour, l'entreprise de grande distribution Target a fortement chuté (-9,87%) malgré des ventes trimestrielles au-dessus des attentes, le groupe ayant fait état d'une prévision de bénéfice pour les fêtes inférieure aux anticipations.

General Electric s'est repris (+2,01%) après avoir chuté de plus de 14,5% en deux jours suite à l'annonce d'un plan de restructuration prévoyant pour 20 milliards de dollars de cessions d'actifs et des milliers de suppressions d'emplois.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse, tirée vers le bas par les secteurs de l'énergie et de l'industrie, pendant que les marchés boursiers américains terminaient, eux aussi, la séance dans le rouge.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 34,65 points pour mettre fin aux échanges avec 15 878,48 points. Il s'agissait d'un sixième recul en autant de séances pour le TSX, qui avait atteint la semaine dernière un sommet record.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,29 cents US, en baisse de 0,25 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut s'est défait de 37 cents US à 55,33 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a cédé 5,20 $ US à 1277,70 $ US l'once. Le prix du cuivre a rendu 2 cents US à 3,08 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne