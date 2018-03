La réforme fiscale annoncée n'émeut pas Wall Street

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a reculé de 14,34 points pour clôturer avec 16 014,99 points. Les secteurs de l'énergie et des matériaux ont enregistré les déclins les plus importants.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a grimpé de 81,25 points à 23 516,26 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,49 point à 2579,85 points. L'indice composé du Nasdaq a pour sa part lâché 1,59 point à 6714,94 points.

La présentation des mesures concrètes de la réforme fiscale par les républicains au Congrès n'avait pas beaucoup ému les marchés, les grandes lignes de la réforme étant déjà largement connues.

«Il y aura du chemin, et sans doute de nombreuses modifications du projet, avant que le texte n'entre en vigueur, probablement au premier trimestre 2018. Le marché en est conscient mais salue le fait qu'il se passe enfin quelque chose au Congrès», a réagi M. Cahill.

«Si l'économie se maintient autour de 3% de croissance cette année et que les coupes fiscales sont mises en place l'an prochain, c'est très positif pour les actions», a ajouté l'analyste.

Donald Trump a choisi jeudi Jerome Powell pour diriger la Fed en remplacement de Janet Yellen, dont le mandat s'achève en février, marquant une volonté de continuité en matière de politique monétaire.

«Le marché a besoin de cette transition douce. Sa sélection changera peu de choses à la politique en place», a analysé Hugh Johnson de Hugh Johnson Advisors.

Toutefois, «il est perçu comme favorable à un allègement de la régulation financière. De quoi favoriser les capacités de prêts des institutions bancaires et la croissance économique», a jugé Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Les valeurs financières se sont particulièrement distinguées après cette nomination, représentant la deuxième plus forte hausse sectorielle sur la journée au sein de l'indice S&P 500 (+0,86%).

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,99 cents US, en hausse de 0,38 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut s'est emparé de 24 cents US à 54,54 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a pris 80 cents US à 1278,10 $ US l'once. Le prix du cuivre est resté inchangé à 3,14 $ US la livre.