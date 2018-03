Dans l'actualité boursière cette semaine

Voici les principaux événements qui retiendront l'attention cette semaine dans l'actualité boursière et économique.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

(échantillon d'entreprises en vue)

À LA BOURSE CANADIENNE

Mardi : Shopify

Mercredi : Brookfield Énergie, Cogeco, Industrielle Alliance, Intact (assurances)

Jeudi : Bombardier, BCE (Bell), Cominar Immobilier, Gildan (vêtements), Résolu (bois, papier), Saputo, SNC-Lavalin

Vendredi : Héroux-Devtek, RioCan Immobilier, TransAlta (énergie)

À LA BOURSE AMÉRICAINE

Demain : Mastercard, Pfizer (pharmaceutique), US Steel, Sony

Mercredi : Allstate et MetLife (assurances), Facebook, Molson Coors, Kraft Heinz, New York Times Co.

Jeudi : AutoNation, Royal Dutch Shell

Vendredi : Berkshire Hathaway, Duke Energy

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

AU CANADA

Demain : produit intérieur brut (PIB) par industrie en août

Vendredi : taux de chômage en octobre

AUX ÉTATS-UNIS

Mercredi :

- décision relativement au taux d'intérêt directeur (Réserve fédérale/Fed)

- activités manufacturières (indices ISM) en octobre

Vendredi : taux de chômage en octobre

Sources : Bourse de Toronto, Thomson Reuters, billets d'économistes bancaires