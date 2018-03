Des résultats décevants coupent les ailes des marchés

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mercredi, fragilisée par les résultats décevants de quelques entreprises et les interrogations sur le prochain patron de la banque centrale américaine: le Dow Jones a cédé 0,5% et le NASDAQ 0,5%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 112,30 points à 23 329,46 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, de 34,54 points à 6563,89 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,47%, ou 11,98 points, à 2557,15 points.

En pleine saison des comptes trimestriels, les investisseurs ont accueilli fraîchement une série de résultats en demi-teinte.

L'émetteur de cartes de crédit Visa est certes monté de 1% après des résultats supérieurs aux attentes.

Mais Coca-Cola a cédé 0,28% malgré des chiffres dépassant les prévisions et Boeing, dont les résultats trimestriels ont été affectés par une nouvelle charge liée à l'avion ravitailleur KC-46, a perdu 2,9%.

«Les entreprises depuis cinq ou six ans réduisent leurs coûts et n'allouent plus d'argent au marketing ou à la recherche, ce qui d'une certaine façon fait monter leur action ou reflète une certaine prudence face à l'économie», a-t-elle ajouté.

«Mais maintenant que toutes les dépenses «faciles» ont été coupées et avec la hausse du salaire horaire, les entreprises vont devoir prendre des décisions sur l'allocation de leur capital. Les marges vont peut-être commencer à se réduire», a avancé la spécialiste.

«Tout le monde s'accorde pour dire que la réforme sur les impôts en cours de négociations devrait stimuler l'économie et les commandes de biens durables en septembre ont largement dépassé les attentes, signes que l'économie devrait bien se porter», a-t-il remarqué.

«Dans le même temps, les principaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale sont considérés comme plus offensifs que Janet Yellen», a-t-il ajouté. «Aussi les investisseurs se disent tout à coup que la banque centrale pourrait décider de remonter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, ce qui fait monter les rendements.»

«Mais des taux d'intérêts plus élevés grignotent les profits des entreprises, ce qui menace le marché des actions», a-t-il aussi indiqué.

Alors que le mandat de Janet Yellen à la tête de la Fed se termine début février, Donald Trump doit bientôt indiquer s'il la reconduit à son poste ou s'il choisit un autre candidat.

Parmi les autres valeurs du jour, le fonds Carlyle a annoncé la promotion d'une jeune génération de dirigeants pour remplacer ses patrons fondateurs début 2018. Le titre a perdu 3,37% à 22,95 dollars.

Le dollar canadien a fortement reculé, mercredi, après que la Banque du Canada a annoncé qu'elle laissait son taux d'intérêt directeur intact.

Le huard s'est négocié au cours moyen de 78,30 cents US, en baisse de 0,65 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a reculé de 50,37 points à 15 854,77 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 29 cents US à 52,18 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a grimpé de 70 cents US à 1279,00 $ US l'once. Le prix du cuivre a laissé 2 cents US à 3,18 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne