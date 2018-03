Le Dow Jones flirte avec les 23 000 points

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 40,48 points à 22 997,44 points. Il s'est hissé vers 15H00 GMT jusqu'à 23 002,20 points avant de perdre un peu de terrain.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,35 point à 6623,66 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,07%, ou 1,72 point, à 2559,36 points soit un nouveau record.

«De nombreuses entreprises ont présenté des résultats bien meilleurs qu'anticipés», a réagi Hugh Johnson de Hugh Johnson Advisors.

«Mais la progression des indices a ralenti, car cela a été assez anticipé les précédents jours par les marchés», a-t-il ajouté.

Les deux grandes banques d'affaires américaines, Goldman Sachs (-2,6%) et Morgan Stanley (+0,4%), ont quant à elles dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu malgré une activité de courtage à la peine.

De façon générale, «la confiance qui se dégage des conférences téléphoniques suivant la publication des résultats est contagieuse», a expliqué Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Le palier des 23 000 points franchi par le Dow Jones mardi s'inscrit dans un mouvement continu depuis plusieurs mois. Le Dow Jones a avancé de 13,6% depuis le début de l'année et de 19,2% depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier.

Du côté des indicateurs, la production industrielle a légèrement rebondi en septembre. Les prix des produits importés ont sur la même période légèrement accéléré (+0,7%), principalement en raison des prix de l'énergie, tandis que les prix à l'exportation ont grimpé de 0,8%.

«On peut conclure que ces tendances de prix valident l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d'intérêt en décembre», a estimé M. O'Hare.

Parmi les autres valeurs du jour, Boeing a baissé de 0,44% après l'annonce d'une alliance entre ses rivaux Airbus et Bombardier dans les appareils moyen-courriers.

L'indice de référence de la Bourse de Toronto a grimpé mardi, soutenu notamment par l'action de Bombardier, qui a profité de l'accord conclu avec Airbus sur le programme C Series.

Le titre de Bombardier a été le plus négocié du TSX. Il a gagné 37 cents, soit près de 16%, pour clôturer à 2,73 $. La société a annoncé, tard lundi, qu'Airbus avait obtenu une participation majoritaire dans le programme d'avions de la C Series.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 14,20 points à 15 816,90 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,69 cents US, en baisse de 0,12 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 3 cents US à 52,11 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a lâché 16,80 $ US à 1286,20 $ US l'once. Le prix du cuivre a reculé de 4 cents US à 3,20 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne