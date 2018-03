 Les autorités étudient une demande pour un marché boursier Nasdaq au Canada 

La dirigeante du plus grand groupe de réglementation des marchés boursiers au Canada affirme que son personnel a reçu une demande de Nasdaq pour pouvoir exploiter une Bourse au Canada, mais le projet n'a pas encore été soumis à son conseil.

La présidente et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), Maureen Jensen, a dit s'attendre à ce que son organisme étudie la demande lors d'une réunion à venir.

D'après un message affiché sur le site internet de la CVMO, Nasdaq Canada et sa société mère, Ensoleillement, ont demandé d'être reconnues comme des places boursières, ce qui ouvre une période de commentaires de 30 jours, qui prendra fin le 13 novembre.

Selon la CVMO, Nasdaq ne propose pas, pour l'instant, d'inscrire les valeurs mobilières d'émetteurs et, si elle devait choisir de le faire plus tard, ses règles d'inscription devraient être étudiées, publiées pour être commentées et présentée à la commission en vue d'être approuvées.

Cette demande survient plus d'un an après que Nasdaq eut complété son acquisition de Chi-X Canada, un système de négociation parallèle pour la Bourse de Toronto, en février 2016.

Selon le document présenté, Nasdaq Canada exploite actuellement un système de négociation parallèle pour trois groupes de négociation d'actions en Ontario, ainsi que NFI, une plateforme spécialisée dans les titres à revenu fixe qui permet à ses clients de négocier des bons du Trésor américains sur un système de négociation parallèle établi aux États-Unis.