Le dollar faiblit, les marchés progressent

Le huard s'est négocié au cours moyen de 79,69 cents US, en baisse de 0,44 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a pour sa part progressé de 55,30 points à 15 776,30 points.

La Bourse de New York a clôturé à des niveaux records et les trois principaux indices ont enchaîné leur quatrième séance d'affilée à des plus hauts: le Dow Jones a gagné 0,50%, le Nasdaq 0,78% et le S&P 500 0,56%. Le Dow Jones a enregistré une septième séance de suite en hausse, le Nasdaq et le S&P 500 a inscrit un sixième record consécutif, ce qui ne s'était pas observé depuis vingt ans.

La progression du marché a été portée tout au long de la journée par le secteur financier et le secteur technologique.

L'indice regroupant les valeurs financières au sein du S&P 500 a gagné 0,99%, profitant des déclarations la veille de la présidente de la banque centrale américaine sur la régulation financière aux États-Unis.

Janet Yellen a affirmé que l'institution travaillait dur pour s'assurer que celle-ci ne soit pas trop pesante sur le secteur.

«La plupart des candidats à la prochaine présidence de la Fed, Kevin Warsh, Jerome Powell et Janet Yellen elle-même, évoquent maintenant une limitation des excès de la régulation» a commenté Christopher Law de FTN Financial.

Les banques américaines devraient également faire partie des principaux bénéficiaires de la hausse attendue des taux d'intérêts de la banque centrale en décembre, car «cette hausse prouverait que l'économie américaine se porte mieux», a commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Trois nouvelles statistiques sont venues renforcer l'optimisme des investisseurs, sur les commandes industrielles, qui ont rebondi (+1,2%) en août grâce au secteur des transports, sur le déficit commercial qui s'est légèrement replié (-2,7%) ce même mois et sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont baissé de façon plus importante que prévu (260 000 demandes contre 265 000 attendues).

«Nous allons sans doute connaître une croissance proche de 3% au troisième trimestre, ce qui soutiendra une bonne croissance des revenus», a estimé M. Cahill.

Ces données interviennent lors d'une semaine marquée par la publication de plusieurs indicateurs positifs pour l'économie américaine, dans les secteurs automobile et manufacturier notamment.

«Bien que nous sachions que ces chiffres sont liés aux dépenses de remplacement après les ouragans, toutes ces commandes se transforment en profits même s'il s'agit de court terme», a analysé Christopher Low.

- Avec La Presse canadienne