L'action de Shopify plonge après la publication d'un rapport

L'action de Shopify plongeait de plus de 10 % mercredi, après la publication d'un rapport de recherche qui accusait le créateur d'une plateforme de commerce électronique d'exploiter ses activités en marge de la loi.

La firme Citron Research, dont les notes de recherche publiées en ligne ont déjà eu un impact sur les actions de sociétés comme Valeant et BlackBerry, affirme que le modèle d'affaires de Shopify ne respecte pas les normes établies par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis.

Dans une vidéo, le directeur de rédaction Andrew Left affirme que Shopify est passé maître dans les combines pour s'enrichir rapidement. Il accuse en outre les partenaires de la société de recruter des marchands en leur promettant des emplois autonomes et des revenus de plusieurs millions de dollars.

Shopify n'a pas immédiatement donné suite à des demandes de commentaires.

L'action de l'entreprise effaçait mercredi, en début d'après-midi, 15,03 $, soit 10,32 %, pour se négocier à 130,67 $ à la Bourse de Toronto. À la Bourse de New York, son action plongeait de 13,16 $ US à 103,65 $ US.

Citron Research calcule que la valeur de l'action devrait plutôt être d'environ 60 $ US, avant toute action potentielle entreprise par la FTC.