L'assurance habitation décortiquée

« Les consommateurs ont vraiment intérêt à bien magasiner leur police d'assurance de dommages, après avoir fait un bon inventaire des biens à protéger et des protections désirées en fonction de leurs coûts », indique Anne Morin, porte-parole du Bureau d'assurance du Canada au bureau de Montréal.

« En assurance habitation, par exemple, l'augmentation significative du nombre et de la valeur des réclamations pour des dommages causés par l'eau depuis quelques années a forcé la plupart des assureurs à revoir leur approche. Par conséquent, les avenants pouvant être ajoutés aux polices d'assurance [clauses spécifiques et supplémentaires] pour couvrir les dommages d'eau sont plus restrictifs et plus coûteux, selon divers facteurs comme l'âge du bâtiment et l'état des infrastructures publiques environnantes. »

Par ailleurs, un contrat d'assurance de dommages en habitation comporte habituellement une protection en responsabilité civile.

Cette clause d'une valeur prédéterminée protège dans le cas où vous seriez tenu responsable des dommages causés involontairement à quelqu'un d'autre ou à la propriété d'autrui.