Assurance de dommages : comment s'y retrouver

Un marché multimilliardaire seulement qu'au Québec. Des produits plus complexes en fonction des biens et des risques plus spécifiques à couvrir. Une distribution bousculée par l'essor de la vente directe par l'internet. Comment s'y retrouver dans le marché de l'assurance de dommages en habitation et en automobile ?

Presque 10 milliards de dollars par an. C'est la taille du marché de l'assurance de dommages au Québec, mesurée par le montant des primes perçues parmi les consommateurs et les entreprises.

Près de la moitié de ce total concerne des contrats d'assurance de dommages pour des bâtiments et des biens connexes. Et un peu plus du tiers concerne les contrats d'assurance pour des véhicules routiers.

Par ailleurs, les trois quarts du marché québécois de l'assurance de dommages sont accaparés par les 10 plus grands assureurs autorisés à faire des affaires au Québec par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Dans ce contexte, pas étonnant que le consommateur moyen en assurance de dommages pour ses biens se sente un peu intimidé au moment de magasiner le renouvellement ou l'établissement d'un contrat, aux meilleures conditions possible.

« Les produits d'assurance sont de plus en plus complexes et ils sont de plus en plus souvent vendus à la carte par des initiés qui connaissent les règles du jeu à des consommateurs qui sont des profanes », a d'ailleurs noté l'organisme Option consommateurs dans son mémoire soumis au début de l'année au gouvernement québécois, lors des débats sur le projet de loi 141 sur les services financiers.

« Les produits d'assurance ne sont pas des biens de consommation ordinaires. Les consommateurs ne sont pas en mesure de les comparer adéquatement, ce qui les empêche de prendre des décisions éclairées. »

- L'organisme Option consommateurs

Ce projet de loi d'une portée considérable dans l'encadrement des produits et services financiers au Québec a été adopté en juin, après des débats longs et parfois vigoureux parmi les principaux champs de pratique en services financiers.

Dans le secteur des assurances, par exemple, l'essor de la vente directe par les assureurs sur leur site internet, souvent sans intermédiaire qualifié, a suscité beaucoup de débats entre les représentants des consommateurs, les regroupements d'agents d'assurance et d'assureurs ainsi que les organismes de réglementation.