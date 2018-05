Train de vie - Une retraite sur la marge de crédit ?

Nathalie Côté

Collaboration spéciale La Presse La Presse Plusieurs voient leur immeuble à revenus un peu comme un fonds de pension. Mais lorsque cela signifie d'utiliser sa marge de crédit hypothécaire pour financer son train de vie à la retraite, est-ce réellement un bon plan ?

Le problème

Propriétaire d'un duplex, Christine perçoit un loyer dont le montant couvre ses paiements hypothécaires. Dans les dernières années, une conseillère l'a convaincue d'utiliser sa marge de crédit hypothécaire pour investir 60 000 $ dans son régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Elle a aussi puisé dans sa marge pour effectuer toutes sortes de rénovations, tant pour son logement que pour celui de son locataire. Or, traîner cette dette en plus de son hypothèque lui pèse. Elle aurait l'esprit plus tranquille si elle arrivait à la retraite sans dettes. « Mais on me dit que ça ne presse pas de payer ma maison, parce que c'est un immeuble à revenus, explique la femme de 58 ans. Mais c'est difficile pour moi. »

Héritage

Puisque sa mère est malade depuis de nombreuses années, Christine compte recevoir un héritage sous peu. Sa soeur, qui s'occupe des finances de leur mère, estime que chacun des enfants recevra environ 140 000 $. « Est-ce que je devrais rembourser ma marge et payer une partie de mon hypothèque avec ce montant ? », demande-t-elle. Sa conseillère lui a proposé de l'investir, puisque les rendements seraient plus élevés que le taux d'intérêt payé sur sa dette. « Est-ce que c'est un bon conseil ou elle veut juste faire plus d'argent avec moi ? », s'interroge Christine. Ce dilemme entre l'investissement et le remboursement de sa dette est important pour elle. Son plan actuel consiste à utiliser sa marge de crédit hypothécaire pour combler son manque à gagner à la retraite. Elle est consciente qu'elle n'a pas tout à fait assez d'épargne. « Une fois que la maison va être payée, je vais continuer de recevoir le loyer et il ne manquera pas grand-chose. Quand je mourrai, les enfants auront juste à la vendre pour rembourser la marge et garder ce qui va rester. » - Christine Elle ne souhaite donc pas vendre son immeuble. Christine aimerait aussi faire des voyages de randonnée tant que sa santé le lui permettra et des voyages plus classiques ensuite. Est-ce réaliste ? LES CHIFFRES Salaire : 70 000 $ par année Valeur de l'immeuble : 430 000 $ Hypothèque : 190 000 $ sur 15 ans (taux de 2,9 %) Marge hypothécaire : 125 000 $ (taux de 3,95 %) Taxes : 3600 $ par année Loyer : 1225 $ par mois REER : 156 735 $ (rendements de 5,48 % depuis 2013 et de 2,33 % depuis un an) Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : 27 $ Régime de rentes du Québec (RRQ) à 65 ans : 889 $ par mois (projeté) Revenu souhaité à la retraite : 3000 $ net par mois (n'incluant pas le loyer)

André Lacasse, planificateur financier chez Services financiers Lacasse. Photo David Boily



La solution

Mauvaise nouvelle pour Christine : elle est mal partie pour atteindre ses objectifs, surtout si elle souhaite demeurer propriétaire. À 65 ans, elle recevra 20 500 $ du Régime de rentes du Québec et de la Pension de la Sécurité de la vieillesse, selon André Lacasse, planificateur financier chez Services financiers Lacasse. Le manque à gagner devra provenir de son épargne. Or, une projection où l'inflation est notamment prise en compte montre qu'elle n'aura plus un sou dans ses REER à 71 ans. À ce moment-là, l'hypothèque de son immeuble ne sera pas encore remboursée complètement. Lorsque la mère de Christine décédera, M. Lacasse lui recommande de rembourser rapidement sa marge de crédit et d'éviter de la réutiliser ensuite. « Elle n'arrivera jamais à la rembourser autrement. Il y a quelque chose de malsain, à mon avis, à avoir 125 000 $ sur une marge de crédit hypothécaire à 58 ans. » - André Lacasse, planificateur financier chez Services financiers Lacasse Cela entraîne des frais d'intérêts de 5000 $ par année ! C'est d'autant plus vrai que les intérêts sont loin d'être entièrement déductibles d'impôt. « Les intérêts sur la partie de la marge utilisée pour investir dans son REER et sur son propre logement ne sont pas déductibles, rappelle M. Lacasse. Si elle a une excellente comptabilité et que toutes les dépenses ne sont pas mélangées, elle peut toujours déduire celles attribuables au logement loué. » Mais rien de plus ! De plus, il signale au passage qu'emprunter pour investir dans son REER est rarement une solution avantageuse. Ça ne lui semble d'ailleurs pas être le cas pour Christine. Sa marge a un taux d'intérêt variable de 3,95 % et ses rendements ne sont pas très élevés. « Ce n'est pas logique », estime M. Lacasse.

Plus d'épargne