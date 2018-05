Protection du consommateur - Trois causes qui ont fait avancer la cause

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai Une loterie trompeuse, de l'internet illimité sans l'être, des frais financiers surprises. Chez les experts en droit des consommateurs, ces trois causes sont de vraies célébrités qui ont remodelé la cause des consommateurs au Québec depuis une décennie, de la Cour supérieure à la Cour suprême.

Pour le consommateur «moyen, crédule et inexpérimenté»

LES PARTIES : Richard contre Time LA CAUSE : Une publicité du magazine Time reçue par Jean-Marc Richard en 1999 annonçant qu'il avait gagné 833 337 $ US. En réalité, en lisant les petits caractères, on comprenait qu'il ne s'agissait que d'une participation à une loterie pour laquelle il fallait s'abonner au magazine. LE VERDICT : Estimant que la publicité de Time était trompeuse, la Cour supérieure a tranché en 2007 en faveur de M. Richard et lui a accordé 1000 $ en dommages moraux et 100 000 $ en dommages exemplaires. La Cour suprême a clos le dossier avec la même conclusion en 2012, mais a réduit les dommages exemplaires à 15 000 $. La minirévolution engendrée par la cause Richard contre Time, c'est la façon dont on doit considérer le consommateur qui est placé devant une publicité. En 2012, la Cour suprême a tranché : il faut le voir comme « un consommateur moyen, crédule et inexpérimenté », qui ne prête attention qu'à ce qui saute aux yeux à la première lecture. Pas question, donc, pour une entreprise de plaider que les critères complets étaient expliqués en petits caractères plus loin dans le texte. « Avant cette décision, le consommateur était considéré comme le bon père de famille, moyennement prudent et moyennement intéressé », explique Sarah Maillé, porte-parole de l'Union des consommateurs. Son équipe et elle estiment que cette cause a été citée 239 fois depuis ses premières étapes en 2007. « Pratiquement tous les recours collectifs la citent. » Mais attention, précise Me François Lebeau : il ne s'agit pas d'absoudre tous les consommateurs qui n'auraient pas lu, par exemple, les fameuses politiques d'utilisateurs de réseaux sociaux. « Il faut faire la distinction entre une représentation, par exemple une publicité, et un contrat, que vous êtes réputé avoir accepté. »

En 2011, l'Union des consommateurs a obtenu une autorisation de recours collectif contre Vidéotron, procédure gagnée en 2015 puis confirmée en appel en 2017.



Illimité... mais il y a des limites !

LES PARTIES : Fernand Savoie contre Vidéotron La CAUSE : À partir de 2003, Vidéotron a vendu un forfait internet permettant une consommation de données illimitée. Celle-ci a été réduite à 100 Go à partir d'octobre 2007. LE VERDICT : En 2011, l'Union des consommateurs a obtenu une autorisation de recours collectif, procès gagné en 2015 puis confirmé en appel en 2017. Vidéotron a été condamnée à payer 7,5 millions --3 millions plus les frais et intérêts-- pour quelque 38 000 abonnés. Au coeur de cette cause, on retrouve la notion de modification substantielle d'un contrat. Vidéotron a en effet plaidé qu'en raison d'une explosion de l'utilisation de l'internet chez ses abonnés, elle ne pouvait plus fournir les données illimitées sans compromettre tout son réseau. Son contrat stipulait qu'elle pouvait modifier les clauses du contrat avec un préavis de 30 jours. Les juges n'ont pas retenu cette interprétation. Selon Me François Lebeau, qui a représenté l'Union des consommateurs et M. Savoie, « les services rendus doivent être conformes à ce qui est dans le contrat ». « La défense de "c'est difficile", elle a été rejetée », résume-t-il. Même le fameux préavis de 30 jours ne peut justifier une modification substantielle à un contrat. « Ça protège vraiment le consommateur : si le contrat est signé, il n'y a que lui qui peut le briser sous certaines conditions », explique Sarah Maillé, de l'Union des consommateurs.

En 2003, un client de la Banque de Montréal, Réal Marcotte, a déposé un recours collectif contre une dizaine d'institutions financières concernant les frais de conversion de devises appliqués aux achats à l'étranger. Photo Ivanoh Demers, Archives La Presse



De faux frais