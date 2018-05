Endosser les conséquences - Caution d'outre-tombe

Le garant d'un prêt conserve-t-il ses responsabilités par-delà le tombeau ? C'était, somme toute, l'interrogation de la femme qui s'est présentée à la fin du mois de mars aux bureaux de l'Association coopérative d'économie familiale de l'Est de Montréal pour consulter une conseillère budgétaire.

Linda était liquidatrice de la succession de son père, mort un an plus tôt dans un CHSLD. Les retards de paiement s'étaient accumulés.

« Étant héritiers, on s'est fait poursuivre par le centre », raconte-t-elle.

C'est dans le dossier de crédit de son père, envoyé par l'avocat du CHSLD, qu'elle a appris que son papa était caution d'un prêt auto.

« Je n'étais pas au courant. Mon père était en perte d'autonomie et de mémoire, mais il était très mobile. Il y a peut-être quelqu'un qui en a profité pour lui faire signer quelque chose. »

Il s'agissait d'une BMW. « Je ne sais pas combien elle coûtait au départ », indique-t-elle.

« Mon inquiétude était : est-ce que c'est une grosse dette ? Est-ce qu'ils peuvent me poursuivre ? Ça me faisait peur parce que le délai de six mois avait expiré pour renoncer à l'héritage. »

- Linda

C'est ce qu'elle a demandé à la conseillère budgétaire Martine Marleau : la succession est-elle responsable du prêt cautionné par le défunt ?

La conseillère à l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Est de Montréal s'est renseignée auprès d'un notaire pour obtenir la réponse. « Oui, si la personne qui a pris le prêt auto n'est pas capable de rembourser, c'est la succession qui devra payer », a-t-elle appris.

Plus précisément, le décès met fin au cautionnement, mais « la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment », cite la notaire Guylaine Lafleur, du cabinet Bachand Lafleur Groupe Conseil.