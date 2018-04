Train de vie - Aider sa fille à acheter sa maison

Ayant longtemps travaillé outre-mer, Laurence ne détient qu'environ 6200 $ en REER, 1120 $ en CELI, plus quelques économies.

« Je suis à la retraite depuis un an et j'aimerais aider ma fille à acheter une première maison », nous apprend Suzanne.

« Je suis la grand-mère et j'essaie de les conseiller un peu », lance Suzanne en riant.

La femme de 61 ans tire un revenu brut d'environ 42 000 $ d'un régime de retraite de la fonction publique.

Elle est divorcée depuis longtemps et sa fille n'entretient aucun contact avec son père. « C'est donc moi, la conseillère en chef », dit-elle.

« Je me demandais comment je pouvais m'impliquer là-dedans. Je veux bien leur prêter de l'argent, et même le leur donner, parce que je ne m'attends pas à ce qu'ils soient capables de me rembourser.

« Peut-être que je pourrais leur donner un montant de 30 000 $, comme premier héritage. »

Les revenus actuels de Suzanne couvrent ses dépenses et elle ne puise pas dans ses épargnes de retraite.

« Je réussis même à économiser un peu », assure-t-elle. Elle commencera à toucher la rente du RRQ l'été prochain. Elle détient 100 000 $ en REER et 50 000 $ en CELI. « Devrais-je retirer les 30 000 $ de mon REER ou de mon CELI ? », demande-t-elle.

Suzanne a un autre enfant, qui « se débrouille très bien ».

Comment peut-elle aider sa fille sans créer ni problème ni iniquité ?

LES CHIFFRES :

Suzanne, 61 ans

Retraitée

Rente de retraite : 41 000 $

REER : 100 000 $

CELI : 50 000 $

Sa fille Laurence, 35 ans

Salaire : 50 500 $

REER : 6200 $

CELI : 1120 $

Projet : achat d'une propriété de 185 000 $