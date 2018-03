Train de vie - Préparer sa retraite après les épreuves

LE PROBLÈME

À 45 ans, Katrina estime être à la croisée des chemins dans sa vie financière. Travailleuse à forfait dans le domaine de la télévision, elle a deux fils, soit un adulte qui volera sous peu de ses propres ailes et un autre qui étudiera quelques années encore. « Je subviens seule aux besoins du plus jeune », note-t-elle.

Son ex-mari a été malade durant les dernières années de leur mariage. « Nous avons accumulé des dettes, toutes à mon nom, explique Katrina. Pour diverses raisons compliquées et déprimantes, j'ai dû les rembourser seule. J'ai terminé l'an dernier et je me retrouve enfin avec un surplus dans mon budget. J'ai donc commencé à mettre de l'argent dans mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER), soit 200 $ à chaque paie. Mais je sais bien que ça ne suffira pas et que je risque d'avoir un revenu plutôt bas à la retraite à ce rythme. »

Katrina a donc besoin d'un plan pour les prochaines années afin de redresser la barre et d'épargner davantage pour sa retraite. Elle envisage notamment d'acheter un condo ou une maison dans un quartier central de Montréal. « J'aurai presque fini de le payer à ma retraite et j'aurai donc moins de frais pour me loger, indique-t-elle. Mais je n'ai pas la mise de fonds nécessaire, je dispose d'un peu plus de 10 000 $ seulement. »

Elle souhaite ne pas trop augmenter ses dépenses pour se loger non plus, car elle veut garder une marge de manoeuvre au cas où elle se retrouverait au chômage pour une certaine période. « Dans les faits, je n'ai pas manqué de travail depuis plusieurs années, mais j'ai besoin de cette tranquillité d'esprit, étant donné que je suis seule pour payer les dépenses », explique Katrina.

De plus, être située dans un quartier central lui permettrait de ne plus avoir de voiture. « Elle gruge presque toute ma marge de manoeuvre, soit près de 600 $ par mois avec le stationnement et l'essence, calcule Katrina. Cela étant dit, je vais quand même avoir besoin d'un budget de déplacements pour l'autobus, un service d'autopartage et des locations de voiture. Cela représentera probablement 300 $ par mois environ. » Pour le reste, elle dit déjà maintenir ses dépenses au minimum.

Comme elle va déménager en juillet, après le départ de son aîné, elle se demande si elle devrait acheter une propriété tout de suite. Elle est toutefois prête à être patiente, si nécessaire.

LA VIE EN CHIFFRES

Salaire : 80 000 $ par année (augmentation de 50 $ par semaine à venir)

Dépenses mensuelles : 4200 $

REER : 4530 $ (200 $ par mois)

Argent comptant : 7500 $

Aucune dette

Montants projetés du Régime de rente du Québec : 617 $ par mois à 60 ans ou 982 $ par mois à 65 ans

LA SOLUTION

Comme Katrina n'a pas de régime de retraite dans le cadre de son emploi, l'essentiel de ses revenus de retraite proviendra de ses efforts d'épargne. « Elle a réussi à traverser une période difficile tant sur le plan personnel que financier, souligne Hadi Ajab, planificateur financier au Centre financier Carrefour. Elle s'est fixé un objectif financier clair et se retrouve sans aucune dette aujourd'hui, c'est une belle réalisation ! Elle montre une belle détermination et elle a des revenus intéressants. Avec un bon plan, il n'est pas trop tard pour accumuler l'argent nécessaire à sa retraite. »