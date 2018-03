Outils - Cinq applis pour faire son budget

Pas besoin de gribouiller sur de grandes feuilles : des dizaines d'applications mobiles et de logiciels peu coûteux peuvent consigner les dépenses et les revenus.

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai Tous les conseillers le répètent, l'élaboration d'un budget est le point de départ d'une bonne gestion de ses finances. Mais pas besoin de gribouiller sur de grandes feuilles : des dizaines d'applications mobiles et de logiciels peu coûteux peuvent consigner les dépenses et les revenus, et offrent en prime des conseils.

Mais avant de faire le ménage dans ses finances, il faut en faire un dans les dizaines d'applications sur le marché, d'une qualité très inégale. Voici cinq outils qui se distinguent par leur pertinence et leur facilité d'utilisation.

Portefeuille

Portefeuille a été choisie « meilleure application financière » par Apple deux années de suite.

Agrandir . La Presse

Elle est cotée numéro un dans une centaine de pays. Portefeuille (son nom original est My Wallet+) a été conçue par le développeur suédois Block21. Créée en 2011, elle a profité de 22 mises à jour pour devenir encore plus facile à utiliser. Pas de poudre aux yeux ici : il faut entrer tous les revenus et dépenses, qu'on peut classer par catégories en leur donnant une récurrence, pour obtenir des colonnes simples par semaine, par mois ou par année. En un coup d'oeil, on voit ce qui vient gruger notre compte, ce qui vient l'engraisser et la « balance » finale. L'équilibre parfait entre la simplicité et la précision. 2,79 $ pour iOS, 3 $ pour Android https://itunes.apple.com/ca/app/portefeuille/id358228999 ?l=fr https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.block21.mywallet & hl=fr_CA

Mint

C'est la star des applications de finances personnelles.

Elle est propriété de l'entreprise américaine Intuit, connue pour son logiciel TurboImpôt. Que 15 000 Canadiens et 221 000 Américains aient donné à Mint une note globale de 4,6 étoiles sur 5 sur l'App Store en dit long sur ses capacités. On configure d'abord Mint en lui donnant accès à tous nos comptes dont elle va extraire quotidiennement les transactions (on nous promet la confidentialité totale, évidemment). On peut ensuite ajouter des opérations à la main. Toutes sont classées par catégories pour générer des tendances, donner un bilan financier et des conseils. On peut nous notifier les paiements de factures et les dépôts de salaire. Gros hic : elle n'est offerte qu'en anglais. Gratuite pour iOS et Android https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.mint & hl=fr_CA https://itunes.apple.com/ca/app/mint-personal-finance-money/id300238550 ?mt=8

Institutions financières

Quelle entreprise est mieux placée pour connaître vos habitudes financières que votre banque ou votre caisse ?

Agrandir Mon budget, de Desjardins.

Ça tombe bien, la quasi-totalité des institutions offre un outil de planification. Mentionnons Gestion de mes dépenses chez BMO, maGestionFinancière chez RBC et Mon budget, de Desjardins, l'outil le plus populaire au Québec. Dans Mon budget, pratiquement 90 % du travail est fait sans votre intervention, tous les comptes étant automatiquement intégrés dans les calculs. Cette qualité apparente peut toutefois devenir un défaut si vos opérations financières sont complexes et « embrouillent » le portrait. « Il s'agit d'un outil qui ne remplace pas le gros bon sens et qui est plus efficace lorsqu'on prend un peu de temps pour le personnaliser et l'adapter à sa réalité », rappelle Annie Josiane Bujold, conseillère chez Desjardins.

Budget en ligne

C'est l'outil recommandé par la plupart des Associations coopératives d'économie familiale (ACEF).

Il a justement été concocté par l'une d'entre elles, l'ACEF du Grand-Portage à Rivière-du-Loup. Essentiellement, Budget en ligne est un gros chiffrier dans lequel on entre les données à la main : prévisions à gauche, réalité à droite, actif, passif et bilan. Simple et efficace. « Un budget, c'est respecter ce qu'on avait prévu et s'ajuster si ça ne marche pas », dit Sonia Saint-Pierre, coordonnatrice et conceptrice de l'application. Elle explique avoir mis sur pied cet outil dès 2011, avec la version mobile en 2016, après avoir constaté qu'aucune application sur le marché ne répondait à ses besoins. « C'est un outil intéressant et complet », estime-t-elle. Budget en ligne pour Android et iOS, 5,49 $ https://itunes.apple.com/ca/app/budget-en-ligne/id1115230485 ?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details ?id=ca.acefgp.budgetenligne https://www.budgetenligne.net/

