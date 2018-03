Calculatrices en folie (3) : pourquoi elles ne disent pas la même chose

BON POINT : le prix d'achat est fixé à 405 225 $ sur la base d'un taux de 5,14 %, et la mensualité est réduite lorsqu'un taux inférieur est appliqué.

MENSUALITÉ MAXIMALE SELON LES RATIOS ATD ET ABD : 2212 $

EXCELLENT : l'outil intègre l'assurance prêt à l'emprunt et réduit le prix de la propriété en conséquence.

SURPRISE : un prix maximal est annoncé, mais les valeurs de l'impôt foncier et du coût de chauffage n'ont pas été demandées. Elles sont décrétées d'office, cachées sous l'en-tête « + Hypothèses ».

BIEN : la valeur maximale de 402 225 $ est définie sur la base de 5,14 %, et la mensualité est réduite lorsqu'un taux inférieur est appliqué.

INCERTITUDE : « Je peux me permettre une maison de 405 978 $ » pour 2144 $ par mois, mais une « limite d'emprunt » de 417 754 $ apparaît à la ligne du dessous.

CONSTAT : l'outil travaille sur la base d'un prix de 405 169 $ et d'une mensualité de 2212 $ avec un taux de 5,14 %.

MANQUE : le taux d'intérêt n'apparaît pas. - Discrétion : les calculs sont basés sur le taux fixe de 5 ans officiel de BMO, lit-on dans les petits caractères. Il faut fouiller pour le trouver sur le site (5,14 %) et utiliser une calculatrice de prêt pour confirmer que la prime n'est pas incluse.

INCERTITUDE : on ne sait pas si l'assurance prêt de 14 699 $ est incluse ou non dans l'emprunt.

RATEHUB.CA

ÉTONNEMENT : l'assurance prêt est incluse dans l'emprunt, mais avec un taux de 3,54 %, l'outil calcule néanmoins un prix étonnamment élevé de 446 188 $.

EXCÈS : pour les critères ABD et ATD, il utilise des ratios de 39 % et 44 %, plutôt que de 32 % et 40 %.

SCHL

ÉBAHISSEMENT : la SCHL calcule sa prime d'assurance prêt, mais ne l'ajoute pas au prêt.

AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

INVERSION : l'outil demande le prix de la propriété qui nous intéresse, un taux d'intérêt et les autres données financières habituelles. Il indique ensuite si nous nous qualifions en vertu des indices ABD et ATD.

SATISFACTION : toute la démarche est chiffrée.