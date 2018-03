Bourse : le travail des analystes en trois questions

Comme investisseur, que savez-vous du travail de ces analystes d'entreprises cotées en Bourse ? Et, à l'instar des professionnels de la gestion de portefeuille, comment leurs avis et leurs rapports d'analystes peuvent-ils vous être utiles ?

Leur travail consiste surtout à suivre, à chercher et à interpréter adéquatement les informations qui peuvent toucher la valeur en Bourse des entreprises.

Par ailleurs, le travail des analystes boursiers sert aussi leurs collègues en financement corporatif ou en courtage dans les firmes qui les emploient. Ces firmes sont toujours à la recherche d'occasions parmi les entreprises les plus dynamiques, d'où leur surnom de « sell side » dans le milieu boursier.

« Les analystes sont devenus des points de liaison très importants entre les entreprises cotées en Bourse et les investisseurs, au niveau institutionnel surtout, mais aussi parmi les particuliers », estime Dvai Ghose, directeur de la recherche à la firme financière Canaccord Genuity, qui regroupe une soixantaine d'analystes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Ces investisseurs sont aussi les négociants les plus influents de ces titres dans les marchés financiers et la Bourse, ou « marché secondaire » dans le jargon boursier.

Cette clientèle est surnommée le « buy side » dans le jargon boursier, parce qu'elle est composée des principaux « acheteurs » de titres de capital ou de dette émis par les entreprises et les institutions publiques.

Les rapports et les recommandations d'analystes sont destinés surtout aux clients d'importance des firmes de courtage et de financement corporatif qui les emploient.

Pour dénicher des informations sur les entreprises qu'ils couvrent, les analystes suivent leurs annonces officielles (résultats trimestriels, contrats, transactions, etc.) et leurs documents de gestion.

Il s'agit toutefois d'informations disponibles à tous, avec un potentiel limité de « valeur ajoutée ».

Donc, les analystes priorisent aussi le développement de contacts avec les dirigeants des entreprises qu'ils suivent.

Ces contacts se nouent lors des téléconférences à l'occasion de résultats trimestriels ou de transactions d'importance, mais aussi lors de conférences d'investisseurs organisées par une entreprise en particulier ou des firmes financières.

« Les analystes sont l'un des publics cibles les plus importants dans les communications financières des entreprises cotées en Bourse. Et le principal objectif de ces communications, c'est de faciliter la meilleure compréhension des affaires d'une entreprise parmi le plus grand nombre d'interlocuteurs, afin notamment de favoriser la juste valeur de ses actions en Bourse », résume Mark Boutet, vice-président en communications financières de la firme de relations publiques National, à Montréal.