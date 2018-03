La valeur de la débrouillardise

Êtes-vous un automate de la consommation ? Un produit est brisé, vous en rachetez un neuf ? Trop cher, trop long, pas réparable ? Et si on vous aidait à le faire vous-même ? Plusieurs initiatives inspirées d'ailleurs ont vu le jour au Québec. Et pas seulement pour la réparation. Le « fais-le toi-même » gagne aussi en popularité. La Presse a évalué la valeur de cette débrouillardise.

En créant la page Facebook Touski s'répare, Annick Girard voulait elle aussi lutter contre la piètre qualité des produits et militer pour une durée de vie plus longue des produits.

Envahi d'une motivation soudaine, vous voulez réparer votre grille-pain. Oui, ce produit qui vaut 19,99 $ et que l'humoriste Martin Matte a tenté par mille et un moyens de ne pas jeter aux ordures. Eh bien, contrairement à la croyance populaire et aux discours des responsables du service après-vente, c'est possible, clament en choeur les créateurs des pages Facebook Repair Café Montréal et Touski s'répare.

« Un grille-pain, ça se répare ! affirme avec conviction Tanguy Marquer, l'étudiant en génie mécanique à l'origine de la page Repair Café Montréal. La plupart du temps, ce sont des pièces assez simples à changer, comme l'élément chauffant. Juste de le nettoyer, ça aide énormément. »

Chargé de projet pour le comité étudiant de développement durable de l'École de technologie supérieure (ETS), Tanguy Marquer a organisé deux ateliers de réparation gratuite (en février et en juillet), dans le hall de l'établissement scolaire. Des centaines de personnes s'y sont présentées avec leurs cafetières, fers à repasser, vêtements, vélos, drones et autres appareils électroniques.

« On a beaucoup d'étudiants à l'ETS qui font des choses poussées en électronique et en mécanique, explique-t-il. On a aussi des personnes plus âgées qui se sont jointes à nous parce qu'elles veulent transmettre l'expérience de la réparation. Le but de la démarche, c'est d'inclure les gens qui viennent avec leurs objets brisés et de démystifier la réparation. »

« Ça coûte moins cher que d'envoyer l'objet chez un professionnel et les gens repartent avec une expérience. » - Tanguy Marquer, chargé de projet pour le comité étudiant de développement durable de l'École de technologie supérieure

Les ateliers de Repair Café Montréal ont été organisés en collaboration avec le réseau des laboratoires de fabrication Fab Lab. Tanguy Marquer s'est inspiré du concept Repair Café créé à Amsterdam en 2009. L'idée de l'ancienne journaliste néerlandaise Martine Postma a d'ailleurs séduit plusieurs opposants au gaspillage et à l'obsolescence rapide comme Tanguy Marquer. La planète compte actuellement plus de 1300 Repair Cafés gratuits.

« On peut tout réparer, soutient Tanguy Marquer. Il faut avoir l'audace d'essayer. Ce qui freine souvent les gens, c'est la peur de se retrouver avec des morceaux en trop et de ne pas être capables de les remonter. On est là pour les accompagner. »

« La réparation est une solution à portée de main pour contrer cette déplorable obsolescence des objets, affirme celle qui travaille aussi chez Équiterre. En parlant à différentes personnes, je me suis rendu compte que les gens ont des astuces et des trucs, mais l'information n'est pas partagée. Je voulais offrir des solutions, car d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe de se débarrasser aussi rapidement des produits. »

En deux clics, vous trouverez rapidement des sites internet d'autoréparation européens. Or, pour un Québécois, la mauvaise expérience est assurée, car les produits ne sont pas les mêmes. Annick Girard aimerait bien un jour transformer Touski s'répare en site internet avec un moteur de recherche. En attendant d'avoir les fonds nécessaires pour le faire, elle invite les Québécois à nourrir sa page Facebook de leurs trucs.

« Les gens écrivent, par exemple : "Mon lave-vaisselle est brisé, voici la photo, voici ce qui est arrivé." En général, ils vont avoir de cinq à huit réponses, que ce soit pour le réparer soi-même ou des ressources qui pourront le faire. »

Que faire maintenant pour insuffler la dose de motivation nécessaire à ceux qui arguent le manque de temps ? Peut-être une loi d'inspiration suédoise qui donnerait un crédit d'impôt à la réparation d'objets brisés ?

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

RÉPAROTHON

Dimanche 22 octobre, de 14 h à 17 h, à Insertech, 4820, rue Molson, Montréal

REPAIR CAFÉ

Mercredi 25 octobre, de 16 h à 19 h, à l'atrium Lorne-M.-Trottier de Polytechnique Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Campus de l'Université de Montréal