Tim Hortons réclame la fermeture d'un café indien nommé «Tim Hottens»

Tim Hortons tentera de faire fermer un établissement en Inde qui utilise un nom et une image de marque très similaires à ceux de la chaîne de café et de beigne - le restaurant «Tim Hottens», de Yamunanagar.

Son logo et sa marque semblent imiter ceux de la célèbre chaîne canadienne. La police et la couleur du nom dans son logo sont presque identiques. Tim Hottens utilise également l'expression «toujours frais» ainsi que le fond rayé de couleur rouge dans son logo.

Tim Hottens n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

«Même si nous croyons que l'imitation est souvent la forme la plus sincère de flatterie, nos normes sont très élevées en ce qui concerne notre marque, la qualité de nos produits et le service que nous fournissons à nos clients», a affirmé dans un courriel Jane Almeida, porte-parole de Restaurant Brands International (RBI), la société mère de Tim Hortons.

«Nous allons donc prendre des mesures pour protéger notre marque et nos marques de commerce, notamment en fermant ce restaurant de plagiat.»

Elle a refusé de préciser si RBI était au courant de l'existence du café avant que La Presse canadienne ne lui demande de commenter.

On ne sait pas depuis combien de temps Tim Hottens est ouvert. La première publication du café sur sa page Facebook - une photo de profil de son logo - date du 8 mai 2016. Sa première critique sur Facebook est apparue deux jours plus tard.

À l'intérieur, le restaurant semble être très différent d'un établissement canadien Tim Hortons. Les photos montrent un intérieur sombre qui ressemble plus à un bar ou à une discothèque qu'à un café.

Même s'il sert du café, le menu est plus étoffé et comprend des boissons alcoolisées, comme des mojitos, et des hamburgers. Les serveurs servent les convives aux tables.

Les critiques sur Facebook qualifient la nourriture de l'établissement de «délicieuse» et un client a même qualifié son café du «meilleur... que j'ai jamais eu». Sa note moyenne est de 4,6 étoiles.

Mme Almeida a refusé de dire si la société traite fréquemment de tels cas d'imitation, mais ce n'est pas la première fois qu'une imitation de café Tim Hortons se présente.

En 2015, un Canadien a publié une photo d'un café Tim House en construction en Corée du Sud. Son logo présentait également une ressemblance frappante avec celui de Tim Hortons.

Plus tard cette année-là, un autre Canadien a publié une photo de sacs de café de marque Tim Mortons vendus sur un marché en Corée du Sud. À l'époque, Tim Hortons avait publié une déclaration dans laquelle il affirmait qu'il prendrait les mesures nécessaires pour protéger sa marque de commerce.