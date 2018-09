DHX Media dévoile des résultats préliminaires décevants

L'action de DHX Media plongeait jeudi plus de 30% après que la société de divertissement eu dévoilé de plus faibles résultats préliminaires que prévu pour son quatrième trimestre.

Le titre de la société établie à Halifax cédait jeudi après-midi 52 cents à la Bourse de Toronto, soit 30,8%, pour se négocier à 1,17 $.

DHX a indiqué jeudi que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait atteindre 99 millions de dollars et qu'il s'attendait à afficher une perte pour son plus récent trimestre, ainsi que pour l'ensemble de son exercice, lorsqu'il publiera ses résultats, le 25 septembre.

Le spécialiste du contenu télévisuel pour enfants estime que la perte nette du quatrième trimestre devrait se situer entre 18 millions et 20 millions et que la perte nette sur l'ensemble de l'exercice devrait atteindre entre 6 millions et 8 millions.

Jusqu'à maintenant, les analystes misaient sur un bénéfice de 6,4 millions pour le trimestre et un bénéfice de 14 millions pour l'exercice, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon. Ils visent en outre un chiffre d'affaires de 126,8 millions pour le trimestre terminé le 30 juin.