Les profits et les revenus du Groupe ADF ont reculé au deuxième trimestre

Groupe ADF se spécialise dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle.

photo James Paschini, fournie par groupe adf