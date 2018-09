Airbnb s'offre de l'espace pour 700 employés supplémentaires

Les ambitions montréalaises d'Airbnb et de sa filiale Luxury Retreats ne se démentent pas. L'important groupe immobilier Mach a présenté pour la première fois, hier, les futurs bureaux de la société, qui pourront accueillir jusqu'à 700 employés de plus que les 350 actuels.

Le nouvel édifice de six étages actuellement en construction aura une superficie totale d'environ 150 000 pieds carrés, qui seront tous occupés par Luxury Retreats à compter de décembre 2019, si tout se déroule comme prévu. L'entreprise y a signé un bail de 10 ans. L'investissement avoisine les 30 millions.

Luxury Retreats compte actuellement environ 350 employés. Selon Vincent Chiara, président du groupe Mach, le nouvel édifice pourra accueillir plus de 1000 employés. Luxury Retreats, qui n'a délégué aucun représentant au dévoilement hier matin, a refusé en après-midi de s'étendre sur ses projets d'embauche.

TOUJOURS DANS LE SUD-OUEST

L'entreprise fondée par Joe Poulin et acquise par l'américaine Airbnb en février 2017 occupe actuellement environ 35 000 pieds carrés dans le complexe Dompark, à l'ombre de l'échangeur Turcot, rue Saint-Patrick.

Le nouvel édifice sera à quatre kilomètres de là vers l'est, et donc près du centre-ville, au 1745, rue Saint-Patrick. Il sera érigé sur deux lots séparés par un canal parallèle au canal de Lachine. Le bâtiment aura donc deux emprises et quatre de ses six étages enjamberont le canal. Des stationnements souterrains distincts seront creusés des deux côtés.

« Ce projet favorisera notre croissance et permettra de créer de nouveaux emplois techniques et de haute qualité à Montréal, a déclaré M. Poulin par voie de communiqué. Nous renouvelons ainsi notre engagement à continuer de grandir dans une ville qui, depuis deux décennies, nous soutient et nous encourage. »

VOISINAGE

Il aura fallu 10 ans au groupe Mach pour mener à bien ce projet, a indiqué hier M. Chiara.

Récemment, le projet s'est buté à l'opposition de résidants d'un immeuble de condos voisin, le Corticelli, situé tout juste à l'ouest. Ceux-ci se plaignaient notamment du fait que les plans prévoyaient que le nouvel immeuble serait construit très près du leur, ce qui aurait donné aux travailleurs une vue directe sur l'appartement de leurs voisins.

Les autorités municipales ont finalement donné leur accord au projet du groupe Mach après que celui-ci eut accepté quelques modifications, notamment un espacement accru avec l'immeuble voisin. Certains de ces voisins perdront quand même la vue qu'ils avaient du centre-ville.

« La ville a vu l'intérêt de la collectivité au-delà de celui de quelques citoyens », a soutenu hier M. Chiara.

Conçu par Simard Architectes, l'édifice tentera de respecter les codes de son voisin, l'ancienne usine Redpath, notamment en utilisant de la brique rouge.