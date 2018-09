Le bénéfice et les revenus de Couche-Tard ont progressé au 1er trimestre

Alimentation Couche-Tard a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 25 % pour son premier trimestre, à partir d'un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50 % - une croissance que la chaîne de dépanneurs et de stations-service a notamment attribuée à ses acquisitions et à la hausse du prix de l'essence.

Le profit net de l'entreprise établie à Laval a atteint 455,6 millions dollars US, ou 81 cents US par action, pour le trimestre clos le 22 juillet, comparativement à celui de 364,7 millions US, ou 64 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus totaux de Couche-Tard ont grimpé à 14,8 milliards US au cours du trimestre clos le 22 juillet, alors qu'ils étaient de 9,8 milliards US un an plus tôt. Cette progression a été attribuée essentiellement à la contribution des acquisitions, à la hausse du prix de vente moyen de l'essence, à la croissance interne et à l'incidence positive de la conversion en dollars américains des revenus tirés des activités au Canada et en Europe.

Les revenus tirés des marchandises et des services de l'entreprise, qui ne comprennent pas le produit des ventes de carburant, ont atteint 3,5 milliards US, soit 27,6 % de plus qu'au premier trimestre de l'an dernier.

Les revenus des établissements ouverts depuis au moins un an ont avancé de 4,2 % aux États-Unis, de 7,3 % en Europe et de 6,6 % au Canada, a précisé Couche-Tard.

En excluant certains éléments non récurrents, Couche-Tard a réalisé un bénéfice ajusté de 81 cents US par action, en hausse de 26,6 % par rapport à celui de 64 cents US par action de l'an dernier.

« Nous avons enregistré de solides ventes de marchandises par magasin comparable à travers notre réseau, autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe, avec un bon équilibre entre la croissance de l'achalandage en magasin et celle du panier moyen, tout en étant en mesure de maintenir ou d'améliorer nos marges dans la plupart de nos régions », a observé dans un communiqué le chef de la direction de Couche-Tard, Brian Hannasch.

« Comme nous l'avions constaté au quatrième trimestre de l'exercice 2018, l'ensemble des régions affiche encore une amélioration de la tendance au niveau de l'achalandage en magasin, qui découle en partie de la montée en force de nos initiatives de marketing promotionnel et de publicité ainsi que de l'évolution favorable de la consommation. »

Par ailleurs, le conseil d'administration de Couche-Tard a autorisé le versement, le 28 septembre, d'un dividende de 10 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 14 septembre.

L'action de Couche-Tard a progressé mercredi de 45 cents à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 63,15 $. Les résultats de l'entreprise ont été dévoilés après la fermeture des marchés boursiers.