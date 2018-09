Loblaw cède sa participation dans Propriétés de choix à George Weston

La société George Weston, propriétaire majoritaire de la chaîne d'épiceries, mettrait la main sur la participation de 61,6 % que détient Loblaw dans Propriétés de choix et les actionnaires minoritaires de Loblaw recevraient en échange des actions de George Weston.

George Weston détient déjà une participation de 3,8 % dans la société de placement immobilier et l'entente porterait cette participation à 65,4 %.

La transaction est conditionnelle à l'approbation d'au moins les deux tiers des actionnaires ordinaires de Loblaw et à celle d'une majorité des actionnaires minoritaires. Les votes auront lieu lors d'une assemblée qui devrait se dérouler le mois prochain. L'opération est aussi assujettie à l'obtention d'autres feux verts, incluant celui de la cour.

Loblaw et George Weston s'attendent à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre.

Dans un communiqué, la présidente de Loblaw, Sarah Davis, a expliqué que les stratégies de Loblaw et de Propriétés de choix avaient emprunté des voies différentes ces quelques dernières années et que l'épicier préférait se concentrer sur ses activités de détail de base et sur sa croissance dans le numérique, les soins de santé et d'autres secteurs.