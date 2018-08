Le profit de Cineplex a grimpé avec l'achalandage au 2e trimestre

L'entreprise établie à Toronto a indiqué vendredi que la forte performance au box-office de Avengers: Infinity War, Deadpool 2 et The Incredibles 2 avait alimenté des revenus records de 409,1 millions pour le trimestre clos le 30 juin. Il s'agit d'une hausse d'environ 12 % par rapport aux revenus de 364,1 millions de la même période l'an dernier.

Le bénéfice net de la société a également fait un bond significatif, progressant de 1670 % à 24,4 millions, soit 38 cents par action, par rapport à celui de 1,4 million du deuxième trimestre de l'année dernière.

Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 414 millions et un bénéfice net de 24 cents par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

«Cineplex a publié des résultats records pour le deuxième trimestre, qui comprennent des augmentations de revenus dans tous les secteurs», a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction, Ellis Jacob.

«En plus de la croissance de nos sources de revenus, nous continuons à optimiser notre structure de coûts dans notre écosystème, avec la mise en Å"uvre un programme de réduction des coûts au deuxième trimestre, en espérant réaliser des économies annualisées de 25 millions $ d'ici la fin de l'année.»

La société a annoncé en avril qu'elle licencierait «un certain nombre» de travailleurs à temps plein pour éliminer les rôles en double, dans la foulée de plusieurs acquisitions.

Cineplex s'est efforcée de minimiser l'impact de l'imprévisibilité du box-office et de concurrencer la popularité des services de vidéo sur demande en continu en mettant l'accent sur ses autres activités et en développant ses marques de jeux et de restaurants, notamment Rec Room, Playdium et ses futurs complexes sportifs virtuels TopGolf.

La société tente également d'attirer plus de clients avec sa nourriture. En juin, Cineplex s'est associé à Uber Eats pour lancer un programme de livraison de maïs soufflé et de collations dans 60 communautés en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Elle a également jonglé avec l'idée d'accroître l'offre des concessions et d'alcool sur certains marchés.

Vendredi, Cineplex a signalé que ses revenus de concession par client avaient augmenté de 9,3 % au plus récent trimestre pour atteindre 6,59 $.

Les recettes du box-office par client ont également progressé de 4,4 % pour atteindre 10,82 $ et la fréquentation a augmenté de 5 %, passant de 16,5 millions à 17,3 millions.

Cineplex a précisé que 24 % de ses revenus au box-office étaient attribuables à Avengers: Infinity War. Deadpool 2 représentait 11,3 % des recettes au guichet, contre 9,6 % pour The Incredibles 2, 6,8 % pour Jurassic World: Fallen Kingdom et 6 % pour Solo: A Star Wars Story.