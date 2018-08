Fox, boosté par Deadpool, espère se marier avec Disney d'ici début 2019

Le groupe de médias 21st Century Fox, qui a vu ses résultats trimestriels et annuels notamment portés par le succès du film « Deadpool 2 », a indiqué mercredi espérer conclure son rachat partiel par Disney au premier semestre 2019.

Disney doit racheter l'essentiel des actifs de Fox (en particulier ses studios de cinéma et télévision mais à l'exception notamment de la chaîne Fox News) pour plus de 71 milliards de dollars, une transaction déjà approuvée par les actionnaires des deux groupes et par les autorités de régulation américaines, à condition que Disney vende une vingtaine de chaînes sportives de Fox.

« Nous sommes désormais concentrés sur l'obtention de l'accord d'autorités de régulation hors des États-Unis et sommes en bonne voie pour finaliser la transaction au premier trimestre 2019 », a déclaré Lachlan Murdoch, président exécutif du groupe lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats avec des analystes.

Cet horizon est cohérent avec les dates annoncées en décembre au moment de l'annonce du rachat, lorsque Disney disait espérer boucler le rachat dans les 12 à 18 mois.

Ce mariage doit donner naissance à un mastodonte du divertissement, destiné à mieux lutter contre les assauts des géants technologiques, comme Netflix ou Amazon.

Il en sortira par ailleurs un nouveau groupe Fox aminci.

Sur l'ensemble de son exercice décalé, clos fin juin, Fox a dégagé un bénéfice net de 4,48 milliards de dollars contre 3 milliards l'an dernier, grâce à un gain comptable de 1,5 milliard de dollars dû à la réforme fiscale américaine de fin 2017.

Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,97 dollar, conforme aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires ressort quant à lui à 30,4 milliards (+7 %, un peu au-dessus des attentes), tiré notamment par de meilleures recettes publicitaires de ses chaînes câblées, des ventes en hausse de la vidéo à la demande en diffusion en continu, et « grâce à la sortie à succès de Deadpool 2 », deuxième volet des aventures de ce superhéros un peu loufoque.

Le film a déjà rapporté 730 millions de dollars de recettes dans le monde, selon 21st Century Fox.

La partie cinéma a notamment rapporté un chiffre d'affaires annuel de 8,75 milliards de dollars, soit plus de 500 millions de dollars de plus que l'an dernier.

Le câble (Fox News, FX...) a rapporté sur l'année 17,94 milliards de dollars contre 16,13 milliards pour l'exercice précédent. En revanche, les chaînes traditionnelles ont vu leurs recettes baisser d'environ 500 millions de dollars, à 5,16 milliards, essentiellement en raison d'une base de comparaison défavorable, l'exercice précédent ayant notamment bénéficié de la diffusion du Super Bowl (retransmis cette année par une autre chaîne), finale de football américain.

Pour le seul quatrième trimestre, Fox fait mieux qu'attendu tant en matière de bénéfice par action (57 cents au lieu de 54 attendus) que de chiffre d'affaires, à 7,94 milliards (+18 %) contre 7,56 milliards attendus. Le bénéfice net est ressorti à 925 millions, un bond de près de 85 %, bénéficiant notamment du cinéma et des recettes pub des chaînes télé.

Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, le titre était quasi inchangé à 44,94 dollars.

Fox s'est dit en outre mercredi toujours intéressé par le rachat de la part dans le groupe de télévision britannique Sky qu'il ne détient pas encore, alors qu'il est en concurrence avec le câblo-opérateur américain Comcast, qui offre davantage.

Fox a précisé mercredi « réfléchir à ses options », à savoir surenchérir ou non, précisant que la date limite pour une offre révisée était le 22 septembre.

Comcast convoitait aussi Fox, au point d'avoir surenchéri sur l'offre initiale de Disney, contraignant ce dernier à mettre une vingtaine de milliards de dollars de plus sur la table pour remporter la mise.