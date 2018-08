Création de 400 emplois à Montréal dans l'industrie de l'aérospatiale

Joël-Denis Bellavance, Fanny Lévesque

La Presse

L'industrie aérospatiale de Montréal obtiendra aujourd'hui une injection majeure de fonds du secteur privé et des gouvernements fédéral et provincial : 1 milliard de dollars en tout sur cinq ans pour soutenir la recherche et le développement - et la création de 400 emplois.