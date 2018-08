Après Porter, Aéroplan s'associe avec Air Transat à partir de juillet 2020

Aéroplan s'associe avec Air Transat. À partir de juillet 2020, les membres Aéroplan pourront accumuler et échanger des milles contre tous les vols et forfaits vacances d'Air Transat. La nouvelle, qui intéressera les voyageurs québécois, a été divulguée ce matin par voie de communiqué.

Vendredi dernier, Aimia, propriétaire du programme de fidélisation Aéroplan, annonçait un partenariat avec la compagnie aérienne Porter, qui offre des vols entre Montréal et le centre-ville de Toronto.

Aimia poursuit l'élaboration de la version 2.0 du programme Aéroplan depuis qu'Air Canada a annoncé son retrait du programme, effectif le 30 juin 2020. La semaine dernière, Aimia refusait une offre d'Air Canada et de ses partenaires pour racheter Aéroplan.

«L'association entre Air Transat et Aéroplan, en vigueur dès juillet 2020, rendra le programme Aéroplan encore plus distinctif et rehaussera de façon importante l'expérience Aéroplan, en rapprochant nos membres davantage de leurs destinations soleil et vacances préférées», affirme, dans un communiqué, Jeremy Rabe, président-directeur général d'Aimia. «Il s'agit d'une étape excitante dans la poursuite de notre objectif d'offrir aux membres Aéroplan une excellente valeur, autant à l'accumulation qu'à l'échange de milles, pour des destinations vacances prisées et transatlantiques».

«Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord de principe avec Aimia et nous nous réjouissons à l'idée que notre transporteur, récemment reconnu par Skytrax comme la meilleure compagnie aérienne de loisirs du monde, s'associe à Aéroplan pour répondre aux besoins de ses membres en matière de voyage loisir dans notre soixantaine de destinations en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient», a déclaré Joseph Adamo, chef de la distribution d'Air Transat.