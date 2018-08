Power Corporation affiche un profit net en léger recul au deuxième trimestre

L'apport au bénéfice du conglomérat québécois du Fonds d'investissement Sagard et autres filiales et placements a été négatif pour ce trimestre clos le 30 juin.

Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté de Power Corporation se sont chiffrés à 347 M$, ou 75 ¢ par action, au deuxième trimestre de 2018, par rapport à un bénéfice net de 350 M$, ou 75 ¢ par action, et à un bénéfice net ajusté de 401 M$, ou 86 ¢ par action, en 2017.

Pour ce qui est de la société de portefeuille Financière Power et ses filiales Great-West Lifeco et la Société financière IGM, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté se sont élevés à 658 M$, ou 92 ¢ par action. Un an plus tôt, le bénéfice net avait été de 545 M$, ou 76 ¢ par action, et le bénéfice net ajusté de 622 M$, ou 87 ¢ par action.

Les pertes sur les placements de la division de Power « Fonds d'investissement Sagard, China AMC et autres placements » ont été de 15 M$, alors qu'un an plus tôt elle avait engrangé des bénéfices de 66 M$.

Les autres filiales, qui comprennent notamment le Groupe de communications Square Victoria - l'entité qui regroupait encore au 30 juin des médias comme La Presse, qui doit devenir un organisme à but non lucratif distinct -, ont perdu 71 M$, soit 1 M$ de moins qu'il y a un an.

Parallèlement à la divulgation de ses résultats, Power Corporation a annoncé un dividende trimestriel de 38,20 ¢ par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions comportant des droits de vote limités de la société, payable le 28 septembre aux actionnaires inscrits le 7 septembre.