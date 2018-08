Résolu annonce un bénéfice net de 72 millions

L'entreprise avait affiché une perte nette de 74 millions, soit 0,82 $ par action, pour la même période en 2017.

Les ventes du trimestre ont atteint 976 millions, en hausse de 118 millions comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent.

Avant les éléments hors gestion courante, la société a enregistré un bénéfice net de 66 millions, soit 0,71 $ par action, contrairement à une perte nette de 3 millions, ou 0,03 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2017.

Le président et chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme, a indiqué que la hausse généralisée des prix par l'entreprise et l'amélioration de sa performance opérationnelle lui ont permis d'enregistrer un «trimestre record» pour ce qui est de la rentabilité.

M. Laflamme ajoute que ces résultats ont permis à la société de rembourser 105 millions de sa dette au cours du trimestre.

«Nous sommes également ravis que l'ordonnance instituant des droits compensateurs sur les papiers surcalandrés ait récemment été révoquée, ce qui donnera lieu au remboursement, dans les prochains mois, des dépôts pour droits totalisant 60 millions», a-t-il ajouté.

Peu après la clôture du deuxième trimestre, une nouvelle convention collective de quatre ans couvrant 1000 employés a été ratifiée avec Unifor, le plus important syndicat canadien de l'entreprise, pour six de ses scieries. Plus tôt cette année, Résolu a conclu une nouvelle convention collective de quatre ans couvrant 1100 employés dans huit de ses usines de pâte et papier au Canada.