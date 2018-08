CGI annonce une hausse de ses revenus de 3,7 %

Comparativement au même trimestre de l'exercice précédent, les revenus ont affiché une croissance de 3,8 % en devises constantes, la variation des taux de change ayant eu une incidence négative de 5,2 millions sur les revenus.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté a atteint 435,3 millions, soit une augmentation de 36,3 millions par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2017, ce qui représente une marge de 14,8 %, comparativement à 399,1 millions ou 14,1 % des revenus pour la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est chiffré à 288,3 millions, une hausse de 11,6 millions par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice s'est établi à 1,00 $ par action après dilution par rapport à 0,92 $ par action après dilution à la même période de l'exercice précédent.

Excluant les éléments spécifiques, le bénéfice net s'est établi à 309,7 millions, ce qui représente une marge nette de 10,5 %, comparativement à 278,5 millions et à une marge nette de 9,8 % au même trimestre de l'exercice précédent.

De la même façon, le bénéfice par action s'est établi à 1,08 $ par action après dilution, soit une hausse de 16,1 % par rapport à 0,93 $ par action après dilution l'an dernier.

CGI a annoncé la signature d'un contrat de 281 millions US et d'une durée de sept ans avec l'État de Californie pour la maintenance et l'exploitation du système CMIPS («Case Management Information and Payrolling System»).