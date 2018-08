Encana prévoit générer des flux de trésorerie un an plus tôt que prévu

Dan Healing

La Presse Canadienne

Calgary

Les prix plus élevés du pétrole, l'augmentation de la production de liquides pétroliers et la baisse des coûts permettront à Encana de devenir un générateur de flux de trésorerie cette année, un an plus tôt que prévu dans son plan quinquennal 2016, a annoncé mercredi son chef de la direction.