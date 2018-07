Procter & Gamble promet de changer après des ventes décevantes

Agrandir

Outre Gillette, P&G commercialise les lessives Ariel et Tide, les dentifrices Crest, les serviettes hygiéniques Always, les couches Pampers, les shampoings Head&Shoulders et Pantene, les produits de maquillage Olay et les produits contre la toux Vicks.

Photo John Minchillo, archives Associated Press