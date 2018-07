Programme de fidélisation: autre offre non sollicitée pour Aimia

Après une offre pour Aéroplan, voilà qu'Aimia est de nouveau visée par une proposition non sollicitée de la part d'un de ses partenaires, qui concerne cette fois-ci le programme de fidélisation mexicain Club Premier.

L'exploitant de lignes aériennes Grupo Aeromexico propose 234 millions $ CAN afin de racheter la participation de 48,85 % détenue par son partenaire montréalais dans le propriétaire du programme. L'entreprise mexicaine détient déjà le reste de Premier Loyalty & Marketing (PML).

En annonçant son offre, jeudi, Aeromexico a exigé une réponse avant minuit, le 3 août, ajoutant que le partenariat entourant le programme, qui vient à échéance en 2030, n'allait pas être renouvelé.

«Si elle se concrétise, la transaction sera positive pour les actionnaires d'Aimia étant donné qu'elle offre la possibilité de réaliser un rendement immédiat sur un actif dont la cession aurait autrement été difficile», a fait valoir le groupe mexicain.

En fin d'avant-midi, Aimia n'avait pas encore réagi à l'annonce. À la Bourse de Toronto, son action prenait 8 cents, ou 2,36 %, pour se négocier à 3,47 $.

Dans son communiqué, Aeromexico a également écarté le scénario d'une entrée en Bourse pour PLM.

En tenant compte des dividendes et frais de marketing payés à Aimia depuis son investissement dans le programme, le groupe mexicain estime que le montant de 234 millions $ représente un rendement annualisé de 18 % pour la société montréalaise.

Club Premier, membre de l'alliance SkyTeam, compte quelque 3,7 millions de membres et plus de 100 partenaires. Les membres accumulent des points en utilisant les cartes de crédit American Express et Banamex.

Selon l'analyste Adam Shine, de la Financière Banque Nationale, Aeromexico fait preuve d'intransigeance à l'égard de son partenaire.

«Nous avions évalué la participation (d'Aimia dans PLM) à près de 330 millions $, mais il y avait un risque de voir Aeromexico prendre une décision similaire à celle annoncée par Air Canada l'an dernier», a écrit l'analyste dans une note.

Mercredi, un consortium formé d'Air Canada, de la Banque TD, de la Banque CIBC ainsi que de Visa Canada a proposé d'acquérir Aéroplan pour 250 millions $ en espèces et la prise en charge du passif des milles non échangé, ce qui est évalué à environ 2 milliards $.

Cette offre non sollicitée est survenue un peu plus d'un an après la décision du transporteur aérien de mettre fin à son association avec Aimia en 2020 afin de déployer sa propre plateforme.

«Si cela n'était pas clair mercredi, il est maintenant évident que des partenaires qui disposent d'une position de négociation plus avantageuse forcent la main à Aimia pour qu'elle se départisse d'actifs», a estimé M. Shine.

Air Canada a indiqué, dans un courriel envoyé à ses clients, que les quelque cinq millions de membres d'Aéroplan seraient en mesure de transférer leurs milles non échangés si son rachat du programme se concrétisait.

Entre-temps, l'agence de notation DBRS, établie à Toronto, a décidé de placer Aimia sous surveillance en raison des offres qui viennent d'être déposées pour les programmes Aéroplan et Club Premier.

«Cela reflète l'incertitude entourant le produit net et de son utilisation (advenant une transaction) et quant aux actifs qui demeureront dans le giron d'Aimia», a indiqué DBRS, dans une note envoyée par courriel.

En août dernier, l'agence avait abaissé à BB (faible) la cote de crédit de la société. Une telle décision fait généralement grimper les coûts d'emprunt d'une entreprise.