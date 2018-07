Un ancien patron de Sears Canada est nommé à la tête de Lululemon

Le fabricant et détaillant de vêtements d'exercice de Vancouver a précisé que M. McDonald avait travaillé, ces cinq dernières années, pour la boutique de cosmétiques Sephora en tant que président et chef de la direction pour les Amériques.

M. McDonald a été choisi au terme d'une recherche entreprise en février, lorsque l'ancien chef de la direction de Lululemon, Laurent Potdevin, a démissionné de façon soudaine. Lululemon avait alors indiqué qu'il ne s'était pas montré «à la hauteur» des normes de conduite de la société.

Le nouveau patron de Lululemon a complété sa maîtrise en administration des affaires à l'Université de Toronto. Avant de se joindre à Sephora en 2013, il a occupé pendant deux ans le poste de chef de la direction chez Sears Canada et a joué divers rôles pendant 17 ans chez les Compagnies Loblaw.

Le salaire de base initial de M. McDonald sera de 1,25 million $ US, et il sera admissible, entre autres choses, à une prime de performance de 150 pour cent de son salaire de base et à une rémunération en actions valant 6 millions $ US, selon des documents réglementaires.

M. McDonald entrera en fonction le 20 août et deviendra membre du conseil d'administration de la compagnie.