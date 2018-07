3M dévoile un bénéfice de 1,86 milliard US

Le géant industriel américain 3M a affiché mardi un bénéfice de 1,86 milliard $ US pour son deuxième trimestre.

Associated Press ST. PAUL, Minnesota

Le bénéfice par action de l'entreprise de St. Paul, au Minnesota, s'est établi à 3,07 $ US. Après ajustements pour exclure des gains non récurrents, le profit par action a reculé à 2,59 $ US.

Ce résultat ajusté était conforme aux attentes des analystes de Wall Street, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Le fabricant d'une multitude de produits, allant des notes adhésives Post-It aux enduits industriels, a réalisé des revenus de 8,39 milliards US au plus récent trimestre. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 8,32 milliards US.

3M estime pouvoir réaliser un profit par action d'entre 10,20 $ US et 10,45 $ US par action pour l'exercice complet.