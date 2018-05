Onex affiche une perte de 158 millions $ US

La société de financement par capitaux propres a réalisé une perte attribuable aux actionnaires de 158 millions $ US, soit 1,56 $ US par action. Ce résultat se comparait à une perte de 911 millions $ US, ou 8,88 $ par action, pour la même période l'an dernier.

Les revenus d'Onex ont totalisé 6,02 milliards $ US, ce qui représentait une hausse par rapport à ceux de 5,69 milliards $ US des trois premiers mois de 2017.

La société a noté que ses résultats ne suivaient pas de tendance particulière en raison de ses acquisitions et ventes d'actifs, des changements de valeur des sociétés publiques et privées de son portefeuille et des différents cycles d'affaires.

Onex a indiqué jeudi qu'elle verserait dorénavant un dividende trimestriel de 8,75 cents US par action, comparativement à son paiement précédent de 7,5 cents US par action.