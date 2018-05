Power Corporation a plus que doublé son bénéfice au premier trimestre

Le conglomérat québécois a dévoilé vendredi un bénéfice net record de 525 millions, ou 1,13 $ par action, pour la période de trois mois terminée le 31 mars. En comparaison, les profits nets avaient été de 258 millions, ou 56 cents par action, à la même période l'an dernier.

Cette performance trimestrielle a dépassé les attentes des analystes sondés par Thomson Reuters, qui tablaient sur un profit net par action de 80 cents.

Le bénéfice des fonds d'investissement Sagard, China AMC et des autres placements a totalisé 227 millions au premier trimestre, par rapport à 21 millions à la période correspondante de l'exercice précédent.

Toutefois, les autres filiales, qui comprennent notamment le Groupe de communications Square Victoria - l'entité regroupant les médias comme La Presse - ont perdu 85 millions, soit 4 millions de plus qu'il y a un an.

Avant la tenue de son assemblée annuelle, Power Corporation a également annoncé une hausse de 6,6% de son dividende trimestriel, qui atteindra 38,20 cents par action.

En début de semaine, La Presse avait annoncé qu'elle se détachait de Power Corporation afin de devenir un organisme indépendant à but non lucratif (OBNL). Pour le quotidien, cela devrait ouvrir la porte à des dons philanthropiques, à une aide gouvernementale et à un régime fiscal plus avantageux, tout en se mettant à l'abri d'acheteurs éventuels.

Power Corporation se retire donc comme actionnaire, mais le conglomérat versera 50 millions à la nouvelle entité et assumera entièrement les obligations passées des régimes de retraite.

***

Power Corporation du Canada détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'un accord conjoint avec une filiale du Globe and Mail et l'éditeur Torstar.