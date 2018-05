Telus compte plus d'abonnés sans fil, mais ses profits ont diminué

Le géant vancouvérois des télécommunications a enregistré un ajout net de 48 000 abonnés sans fil au plus récent trimestre, un gain de 9,1 % par rapport à l'an dernier.

Telus a aussi accueilli 22 000 nouveaux clients à son service internet à haute vitesse et 6000 nouveaux abonnés à ses services de télévision.

En comparaison, la base d'abonnés sans fil aux services postpayés de Rogers Communications a grimpé de 58 % au plus récent trimestre, tandis que celle de BCE a avancé de 91 %.

La concurrence pour les abonnements aux services sans fil est vive au sein des groupes de télécommunications canadiens, puisqu'il s'agit d'activités à forte marge qui connaissent une croissance.

Malgré la croissance plus lente de sa base d'abonnés, Telus continue de mieux faire que ses rivales au chapitre de la rétention des clients. Son taux de désabonnement s'est établi à 0,95 % au plus récent trimestre, contre des taux de 1,08 % et 1,13 % pour Rogers et Bell respectivement.

Telus a affiché un bénéfice net en légère baisse pour le trimestre clos le 31 mars, essentiellement en raison d'une hausse des coûts de financement et des impôts.

Son profit attribuable aux actionnaires a atteint 410 millions, soit 69 cents par action, comparativement à celui de 414 millions, ou 70 cents par action, de la même période l'an dernier.

La charge d'impôts a atteint 151 millions, soit 8 millions de plus que l'an dernier, en raison d'une hausse du taux d'imposition en Colombie-Britannique. Les coûts de financement se sont élevés à 156 millions, en hausse de 18 millions par rapport au premier trimestre de 2017.

Sur une base ajustée, Telus a réalisé un bénéfice de 435 millions, soit 73 cents par action, comparativement à un profit ajusté de 418 millions, ou 71 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes misaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 75 cents par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Le dividende trimestriel de Telus sera haussé pour une deuxième fois en un an. Il passera ainsi à 52,5 cents par action en juillet, comparativement à 49,25 cents par action en juillet 2017 et 50,5 cents par action en janvier.