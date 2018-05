Les ventes et le profit de Molson Coors déçoivent

Le brasseur Molson Coors a déçu les analystes mercredi en dévoilant des ventes mondiales et des profits sous-jacents en baisse pour le trimestre d'hiver, essentiellement en raison de plus faibles volumes de vente de bière aux États-Unis.

L'entreprise établie à Montréal et à Denver, au Colorado, a affiché des ventes en baisse de 4,8 % à 2,33 milliards $ US pour le premier trimestre, comparativement à la même période l'an dernier.

Les ventes aux États-Unis, qui représentent plus de 70 % des revenus mondiaux de l'entreprise, ont diminué de 5,8 %.

Les ventes canadiennes ont reculé de 2,5 % à 283,8 millions $ US. Des baisses ont aussi été observées en Europe et sur les marchés internationaux.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 278,1 millions $ US, soit 1,28 $ US par action, ce qui se comparait à un profit de 208,5 millions $ US, ou 96 cents US par action, pour le premier trimestre de l'an dernier.

Ce profit comprenait un gain de 328 millions $ US lié à un ajustement découlant de l'achat de Miller International et de l'augmentation des prix de vente.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 mars a chuté d'environ 40 %, à 104,3 millions $ US, ou 48 cents US. En comparaison, celui-ci s'était élevé à 172,2 millions $ US, ou 80 cents US par action, un an plus tôt.

Les analystes visaient un bénéfice ajusté de 78 cents US par action, à partir de revenus de 2,45 milliards $ US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

Le bénéfice canadien avant impôts s'est établi à 9,1 millions $ US, en baisse par rapport à celui de 20,9 millions $ US de la période correspondante l'an dernier. Le résultat de l'an dernier comprenait cependant un gain associé à un ajustement sur la vente de sa participation dans le club de hockey Canadien de Montréal.

Vers midi mercredi, l'action de Molson Coors plongeait de 4,44 $, soit 4,43 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 95,82 $.