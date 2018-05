Shopify affiche une perte, mais ses revenus grimpent de 68 %

Shopify a affiché mardi une perte de 15,9 millions US pour son plus récent trimestre, tandis que ses revenus ont grimpé de 68 % par rapport à l'an dernier.

La société spécialisée dans les services logiciels destinés aux détaillants a précisé que sa perte par action avait atteint 16 cents US pour le trimestre clos le 31 mars.

En comparaison, elle avait réalisé une perte de 13,6 millions US, ou 15 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 214,3 millions US, un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 127,4 millions US de l'an dernier.

Shopify a expliqué que les revenus tirés de ses solutions d'abonnement ont grimpé de 61 % à 100,2 millions US, tandis que ceux tirés des solutions pour marchands ont avancé de 75 % à 114,1 millions US.

Sur une base ajustée, le bénéfice de Shopify a atteint 4,2 millions US, soit 4 cents US par action, pour le premier trimestre, comparativement à une perte ajustée de 3,5 millions, ou 4 cents US par action au même trimestre l'an dernier.