Profit supérieur aux attentes pour Merck au premier trimestre

Le géant pharmaceutique américain Merck a affiché mardi un chiffre d'affaires en hausse de 6% pour son plus récent trimestre, ce qu'il a attribué notamment à une énorme hausse des ventes de son traitement contre le cancer Keytruda. Une charge de 1,4 milliard $ US liée à la création d'un partenariat de recherche avec la pharmaceutique japonaise Eisai a cependant fait plonger le profit de Merck de plus de 50%.

Malgré ce partenariat, les analystes ont profité d'une conférence téléphonique avec la direction de l'entreprise, mardi, pour poser plusieurs questions au sujet d'éventuelles acquisitions ou d'autres stratégies pour se diversifier, étant donné que Keytruda génère maintenant environ 15% de ses revenus totaux.

Merck a déjà les autorisations nécessaires pour traiter sept différents types de tumeurs avec le Keytruda. La société attend d'autres approbations réglementaires aux États-Unis pour des usages supplémentaires, et elle effectue environ 750 études sur ce traitement au sujet de son utilisation seule ou en combinaison avec d'autres médicaments.

Les dirigeants de Merck ont indiqué qu'ils avaient assez d'argent de côté, soit environ 20 milliards $ US, pour faire une acquisition de n'importe quelle taille. La société aurait aussi la capacité d'emprunter davantage, ont-ils précisé, mais elle ne cherche pas nécessairement à réaliser une mégatransaction.

Le fabricant de vaccins et du médicament pour le diabète Januvia a affiché un bénéfice net de 736 millions $ US, ou 27 cents US par action, pour le plus récent trimestre. Cela représentait une baisse de 53% par rapport à celui de 1,55 milliard $ US, ou 56 cents US par action, de la même période l'an dernier. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice s'établissait à 1,05 $ US par action, ce qui était supérieur de 6 cents US à celui attendu par les analystes de Wall Street.

Les revenus totaux ont atteint 10,04 milliards $ US, ce qui était inférieur à la prévision moyenne de 10,12 milliards $ US des analystes.

Les revenus de médicaments vendus sous ordonnance ont progressé de 4% à 8,92 milliards $ US, et ceux des traitements de médecine vétérinaire ont bondi de 13% à 1,07 milliard $ US au cours du trimestre.

Les ventes totales aux États-Unis ont glissé de 1% à 4,13 milliards $ US, tandis que les ventes à l'étranger ont grimpé de 13%, stimulées par les taux de change favorables, à 5,9 milliards $ US.

L'entreprise de Kenilworth, au New Jersey, a haussé ses prévisions financières pour l'exercice 2018. Elle s'attend maintenant à un bénéfice d'entre 4,16 $ US et 4,28 $ US par action et à des revenus d'entre 41,8 milliards $ US et 43 milliards $ US.