Merck soutenu par les ventes de l'anticancéreux Keytruda

Le bénéfice net a certes été divisé par plus de 2 en un an à 736 millions de dollars, mais une fois rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, il ressort à 1,05 dollar contre 1 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Le profit du premier trimestre a été affecté par une charge d'un montant de 1,4 milliard de dollars liée à la conclusion d'un partenariat avec le groupe pharmaceutique Eisai pour la fabrication, le conditionnement et la commercialisation d'un traitement contre le cancer par inhibiteur.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 6,4% à 10,04 milliards de dollars, contre 10,1 milliards anticipés.

Dans le détail, les ventes de la division de santé animale ont bondi de 13,4% à 1,07 milliard de dollars, tandis que celles de la pharmacie ont augmenté de 9% à 8,92 milliards principalement grâce au Keytruda, traitement par immunothérapie prescrit contre les cancers du type mélanome avancé et également ceux de la gorge et des poumons.

Les ventes du Keytruda, qui s'affichent à 1,46 milliard de dollars, en hausse de 150,7%, ont dépassé celles de l'antidiabétique Januvia (1,42 milliard, en hausse de 6,7%), qui était jusqu'à ce trimestre le médicament le plus vendu par Merck, connu hors des États-Unis et du Canada sous le sigle MSD.

Le deuxième laboratoire pharmaceutique américain, qui a donné la priorité à l'oncologie, a ajusté à la marge ses prévisions pour l'année.

Il table désormais sur des ventes de l'ordre de 41,8 à 43 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté compris entre 4,08 et 4,23 dollars, contre 41,2 à 42,7 milliards et entre 4,08 et 4,23 dollars annoncés respectivement auparavant. Les analystes anticipent, eux, des ventes aux alentours de 41,91 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,19 dollars en moyenne.

À Wall Street, le titre gagnait 0,49% à 59,16 dollars vers 11H45 GMT dans les échanges électroniques de préséance.